Tom Holland, Tobey Maguire, y Andrew Garfield. Habrá una versión extendida de Spider-Man: No Way Home, ¿Cuándo se estrena?. / Foto: YouTube (Sony Pictures Entertainment)

Meses atrás se reveló que habría una versión extendida de Spider-Man: Sin Camino A Casa (Spider-Man: No Way Home), la cual llevará por nombre The More Fun Stuff Version e incluirá 11 minutos de material adicional nunca antes visto, y por si fuera poco, podrás ver esta versión en la pantalla grande.

Habrá una versión extendida de Spider-Man: No Way Home, ¿Cuándo se estrena?. / Foto: YouTube (Sony Pictures Entertainment) (SONY/Europa Press)

¿Cuándo se estrena la versión extendida de Spider-Man: No Way Home?

En el caso de México, la versión extendida o el reestreno será el jueves primero de septiembre, un día antes que en Estados Unidos, “Que mejor forma de terminar tu verano viendo Spider-Man: Sin Camino A Casa de vuelta en cines con 11 minutos adicionales nunca antes vistos, este 1 de septiembre”, escribieron en la publicación junto al nuevo póster oficial.

Que mejor forma de terminar tu verano viendo #SpiderMan #SinCaminoACasa – de vuelta en cines con 11 minutos adicionales nunca antes vistos, este 1 de septiembre. pic.twitter.com/eW01wLEW36 — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 22, 2022

¿Cuándo inicia la preventa de Spider-Man: No Way Home?

De acuerdo con varios rumores la preventa iniciaría el martes 23 de julio ya que, esa es la fecha para la venta general en Estados Unidos pero aún no hay nada confirmado.

Cabe recalcar, que la versión original tiene una duración de dos horas con veintiocho minutos por lo tanto, ahora durará dos horas con treinta y nueve minutos en total. Aún se desconoce cuales serán las nuevas escenas o si serán las mismas pero en una versión más extendida.

Habrá una versión extendida de Spider-Man: No Way Home, ¿Cuándo se estrena?. / Foto: YouTube (Sony Pictures Entertainment)

Aunque los seguidores del arácnido especulan que podría tratarse de una nueva interacción entre los tres Spider-Man, en este caso los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, o podría tratarse de una nueva escena post-créditos, que abriría paso a la cuarta película de El Hombre Araña protagonizada por el actor británico de 26 años de edad, Tom Holland.

Habrá una versión extendida de Spider-Man: No Way Home, ¿Cuándo se estrena?. / Foto: Instagram (Sony Pictures Entertainment)

Lo más visto en Publimetro TV: