Recientemente, se dio a conocer a través de algunos medios de comunicación la noticia donde se asegura que Capi Pérez no alcanzó a renovar contrato con TV Azteca, razón por la cual no seguiría siendo parte del programa ‘Venga La Alegría’.

Muchas han sido las teorías que se observan en las redes, y es que en algunas de las publicaciones se confirmaba que el reconocido animador abandonaría el programa en el que tiene aproximadamente 8 años, debido a algunos proyectos personales que tiene en mente y que esa era la causa de no renovar su contrato, mientras que en otros se informa que era debido a algunas cláusulas que Pérez quería “negociar”.

Sin embargo, el “conductor estrella” como muchos de la audiencia lo describen, apareció en un video publicado en sus historias de Instagram desmintiendo esta información.

Y es que el pasado lunes en horas de la tarde, una sus compañeras de Venga la Alegría, Laura G estaba respondiendo a través de su cuenta personal de Instagram algunas dudas que los seguidores compartían, mientras que uno de los usuarios aprovechó el momento para preguntar si eran verdad los rumores de que el comediante se iría de canal de televisión.

“Esta es la pregunta que más se repite, ‘¿Es cierto que el Capi se va de Tv Azteca?’”, cuestiona directamente la animadora a Capi Pérez mientras este se encontraba sentado viendo su teléfono, por lo que este inmediatamente respondió, “No me voy de Tv Azteca, lo aclaro, o al menos no que yo sepa”, resaltó.

¿El Capi Pérez se va de VLA? Esto fue lo que dijo

La respuesta no demoró en hacerse viral, ya que luego de varios días de especulación, es la primera vez que el animador de ‘La Resolana’ aclaró la situación, y aunque no dio más detalles, dejó bien claro que no se irá del canal que le abrió las puertas desde el año 2014.