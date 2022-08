¿Quién es quién en ‘House of the Dragon’? Guía de los personajes clave

House of the Dragon Así se ve el home de la serie en la versión web de HBO Max.

‘House of the Dragon’ es la nueva de producción por la que apostará HBO y el primer spin Off de ‘Games of Thrones’, como era de esperarse su anuncio alegró a los fanáticos que quedaron un poco decepcionados con el capítulo final de esta última.

Basada en el libro de George R.R Martin que se titula ‘Fire and Blood’, esta nueva serie llegó a las pantallas el pasado domingo para intentar cumplir con las altas expectativas de fanáticos, por este motivo, elaboramos una pequeña guía para entender un poco los personajes y qué nos trae este nuevo film.

La historia

Basada 200 años antes de los hechos narrados su serie de origen, según relata la sinopsis. Asimismo, se tiene que la historia se inclinará a hablar sobre lo ocurrido con la casa Targaryen, una de la conquista de Westeros, que termina desatando una guerra debido a una disputa familiar que se conoce como la ‘Danza de los Dragones’, por lo que el reino se ve involucrado en una terrible guerra civil.

La Casa Targaryen

Son una familia noble que remonta sus orígenes desde Valyria, quienes pudieron salir antes del desastre que colapsó su imperio, radicándose así en la isla – fortaleza de Rocadragón. Este clan fue el primero en gobernar los Siete Reinos de Westeros, manteniéndose en el poder durante 300 años. Los Targaryen se casaban con sus mismos familiares (Hermanos o primos) para poder mantener puros sus linajes.

Viserys Targaryen

Es el actual Rey de los 7 reinos. Nace en el año 276 DC. Viserys es el heredero legítimo por la casa Targaryen, y fue elegido por el Gran Consejo para suceder al Rey Jaehaerys Targanyen, su abuelo, ya que Viserys era el descendiente varón con más edad.

Daemon Targaryen

Es un hábil guerrero que se caracteriza por ser apuesto, atrevido y un poco peligroso. Es el hermano menor de Viserys y pudiera ser el próximo heredero al trono. Y aunque las figuras claves no creen que sea apto para tomar el poder, este sigue insistiendo en tomar algún día la posesión del trono de Hierro.

Rhaenyra Targaryen

Es la primera hija del rey Viserys, le ha tocado crecer viendo como su padre desea un hijo varón para poder asegurar su continuación en el trono.

Rhaenys Targaryen

Es conocida como ‘La Reina que nunca existió’, puesto que a pesar de ser la descendiente más antigua del Rey Jaehaerys Targaryen y ser prioridad al trono de hierro, la corona fue entregada a su primo Viserys Targaryen.

Casa Hightower

Son conocidos por su riqueza, es una de las casas más antiguas y poderosas provenientes de Oldtown. En los tiempos de la conquista de Aegon I, estos le abrieron la puerta a los Targaryen, quienes terminan gobernando los siete reinos.

Otto Hightower

Es el asesor del rey Viserys, considerado como uno de los más leales, tanto al rey, como al reino. Al igual que muchos, no cree que Daemon sea la persona correcta para ser sucesor del Rey Viserys

Alicent Hightower

Hija de Otto y la amiga íntima de la princesa Rhaenyra, muchos la describen como la mujer más atractiva de Westeros.

Casa Velaryon

Además de ser uno de los aliados claves de los Targaryen, los Velaryon también comparten con ellos su mismo origen, el linaje Valyrio. Además de contar con la más grande armada de Poniente y a pesar de que en una de las épocas la Casa Velaryon fue muy poderosa y rica, estos no aparecen en ‘Game of Thrones’.

Corlys Velaryon

Conocido como ‘La serpiente Marina’, Corlys Velaryon es un aventurero marino muy popular en Westeros. Lord Corlys está casado con la princesa Rhaenys Targaryen y tienen dos hijos: Laena y Laenor Velaryon.