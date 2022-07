House of the Dragon, mira de qué tratará esta precuela de Game of Thrones

"House of the Dragon". "House of the Dragon". / Foto: YouTube.

“Game of Thrones” es una de las series más exitosas de la historia de la televisión y por ello su productora HBO decidió continuar con esta fascinante historia. “House of the Dragon” es el primer spinoff que se estrenará de “Game of Thrones” y esta serie estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max el 21 de agosto de este año. Debido a que “House of the Dragon” es la primera producción que precede a “GOT” los fanáticos de la serie tienen los ojos puestos en este nuevo proyecto que contará la vida de la dinastía “Targaryen”.

En cuanto a lo que se puede apreciar en el tráiler oficial de “House of the Dragon” en esta producción se respetó el nivel de fotografía y guión tan alto con el que cuenta “Game of Thrones”, tan es así que tiene un aire muy similar a la famosa serie. Debido a que “House of the Dragon” está basada en la familia “Targaryen” esta es una de las historias más relevantes de la saga porque se sabrá todo acerca del trono de hierro. Relacionado con la línea temporal, esta serie se ubicará 300 años antes de lo que sucedió en “Game of Thrones”.

“House of the Dragon” tiene la misma esencia que “Game of Thrones”

Asimismo, en el tráiler se puede observar que desde los tiempos antiguos la lucha por el trono de hierro era muy importante y en ese entonces “Viserys Targaryen” estaba en la búsqueda de su heredero. “Daemon Targaryen” es el heredero predilecto pero su camino hacia el trono no será tan fácil como lo pensó.

"House of the Dragon". "House of the Dragon". / Foto: YouTube.

Finalmente, “Rhaenyra” es otra “Targaryen” que luchará por sentarse en el trono, no obstante, los prejuicios porque es mujer estarán presentes. Traición, codicia, ambición, pelea, son algunas de las cosas que tendrá “House of the Dragon”, así como la aparición de los bellos dragones que caracterizan a esta poderosa familia.

