Un influencer colombiano anunció su retiro de las redes y al día siguiente publica como si nada

La Liendra es un popular influencer colombiano que el domingo pasado anunció su retiro de las redes sociales por su salud mental, pero al día siguiente compartió decenas de fotografías y videos en sus historias de Instagram.

El pasado domingo 21 de agosto, el influencer expresó lo siguiente: “Vengo a decirles algo que pensé que nunca les iba a decir... me les voy, me voy de las redes sociales, me siento un poco saturado, me siento un poco cansado, pero porque también he trabajado mucho. Quiero estar conmigo mismo, quiero encontrarme, quiero aprender de mí”.

Esto llamó la atención de sus seguidores quienes preocupados, esperaban que esta decisión fuese lo mejor para él. Sin embargo, al día siguiente, en su Instagram (que cuenta con 6,3 millones de seguidores) amaneció llenó de historias que La Liendra compartió.

La Liendra compartió todo su proceso de viaje y respondió pregunta de sus seguidores

Las publicaciones las compartió el lunes a las 5 de la mañana, donde muestra cómo fue su proceso de abordaje en el avión, así como todo el equipaje que llevaría a su destino.

Además, aprovechó la oportunidad para abrir la caja de preguntas y resaltó que esas serían las últimas historias que compartiría antes de ausentarse por un tiempo.

La primera pregunta que contestó fue el motivo que lo llevó a irse de viaje. “Este viaje tiene tres propósitos, el primero es descansar, no hacer nada, soy un man muy hiperactivo. La segunda, hacer mi mapa de sueños y tres, leerme un libro completo durante estos días”, fue lo que respondió a sus seguidores.

Asimismo, detalló que su viaje no tiene fecha de retorno, pues cuando considere que listo para volver, lo hará, ya que últimamente ha sufrido muchas críticas por el contenido que comparte, pero aseguró que no tiene depresión.

Con respecto a las críticas que recibió por volver a utilizar las redes, cuando anunció que se alejaba de ella, esto fue lo que dijo: “Yo sé que dije que no iba a subir nada, pero pues ¿qué puedo hacer? De vez en cuando déjenme subir algo por lo menos. Yo les dije que me iba a desintoxicar de las redes, o sea, no las estoy consumiendo, pero si tengo algo que subir lo subo”.