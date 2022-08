Bad Bunny homenajea a Elvis Crespo y recrea famoso meme

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny o ‘El Conejo Malo’, siempre da de qué hablar y en esta ocasión no fue la excepción ya que, el cantante estrenó el video musical para la canción ‘Neverita’ y es una copia del videoclip ‘Suavemente’ de Elvis Crespo.

El tema ‘Neverita’ pertenece al más reciente álbum de estudio del cantautor titulado ‘Un Verano Sin Ti’ estrenado el pasado mes de mayo y que incluye 23 temas en total, entre ellos ‘Callaita’, ‘Moscow Mule’, ‘Me Porto Bonito’, ‘Tití Me Preguntó' y ‘Ojitos Lindos’.

Bad Bunny estrena el videoclip para ‘Neverita’

Fue el pasado 22 de agosto, cuando Bad Bunny estrenó el videoclip para la canción ‘Neverita’ y estuvo inspirado en los videos musicales de los 90s, incluso el formato de la imagen parecía sacado de un VHS o como diversos usuarios en redes sociales lo llamaron ‘vintage’.

Bad Bunny homenajea a Elvis Crespo y su tema ‘Suavemente’

Este clip estuvo inspirado en el video musical de ‘Suavemente’ del cantante Elvis Crespo estrenado en 1998 y que sin duda se volvió un éxito mundial o como varios lo llaman ‘el único éxito de Elvis Crespo’. Tras esto, internautas señalaron que las reproducciones y visualizaciones del cantante en las múltiples plataformas se incrementarían tal y como sucedió con ‘Running Up That Hill (A Deal with God)’ de Kate Bush cuando apareció en la serie Stranger Things.

Bad Bunny recrea famoso meme del niño bailando

Por otro lado, y tal y como El Conejo Malo siempre lo recalca ‘Yo hago lo que me da la gana’, optó por incluir una referencia al famoso meme del niño bailando electrónica en un club nocturno y Bad Bunny no solo recreó el paso de baile sino que también copió el atuendo del menor.

Bad Bunny haciendo el meme del niño bailando

