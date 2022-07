Bad Bunny: así reaccionan Anahí y fans tras su versión de ‘Sálvame’ de RBD

Bad Bunny decidió hacer su propia versión del tema Sálvam, un éxito de la popular agrupación mexicana RBD. El puertorriqueño hizo una interpretación a su propio estilo, que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluso Anahí le dio el visto bueno a través de su TikTok

Benito decidió subir su nueva aventura comercial en su cuenta de TikTok, que suma casi 25 millones de seguidores, la cual tituló: “Hoy quiero beber”.

“Tremenda falta de respeto a la canción”, “Madre de Dios me sangran los oídos”, “Bad Bunny te amo , pero no vuelvas a cantar eso que hizo RBD es icónico y se sabe, ya Bad Bunny, Karolg G y otros son fans”, “Urge una reunión o que Karol G, Bad Bunny saquen canciones de RBD”, “Hay cosas que están prohibidas hacer”, “Jajaja he definitivamente no canta, aunque sabe hacer canciones de perreo y creo que es el mejor en ello”, fueron algunas reacciones de los internautas.

Durante 19 segundos, el exponente del género urbano cantó frente a la cámara una parte del tema que fue compuesto y producido por Pedro Damián, Max Di Carlo y DJ Kafka. El tema fue lanzado el 15 de marzo de 2005.

Sálvame es la canción mas escuchada de RBD en Spotify con más de 118 millones de reproducciones.

#BadBunny cantando "Sálvame" y @Anahi respondiendo es demasiado para esta tarde de sábado... 😱🤩❤‍🔥 pic.twitter.com/pPyHjWphKX — RBD Oficial (@RBD_oficial) July 23, 2022

Bad Bunny cantando sálvame es todo lo que necesitaba ver hoy. pic.twitter.com/1NY2erCxpc — VILLA CAMPEÓN ⭐17 (@Pablovill10) July 23, 2022

Anahí fue de las primeras en reaccionar ante el tema viral que hizo Bad Bunny, donde subió un video en el que dio el visto bueno con su pulgar hacia arriba.

“Tu si sabes!”, escribió la cantante mexicana.

Versiones de Sálvame

En 2006 la concursante Nicolle interpreta en la gala de la Elección Pública un cover de la canción en el reality show colombiano, Factor Xs.

En 2007 el grupo Los Telez de cumbia mexicana realizan una versión de la canción.

En 2011 la agrupación argentina La Mentirosa de cumbia interpretan una versión cumbia del sencillo.

