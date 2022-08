Britney Spears afirma que estará traumatizada de por vida

Britney Spears se sinceró recientemente por redes sociales al hablar de su salud mental. Y es que la artista, aunque dice sentirse mejor, sigue teniendo problemas con su autoestima y sobre cómo manejar su vida.

De hecho, la princesa del Pop confesó que la mayoría de las noches se acuesta llorando. Por lo que aunque trate de mostrar por redes que toda está bien, la verdad es que no lo está, no completamente.

“Es verdad, trato de salir lo mejor posible o mostrando lo que parece ser una gran vida en las redes… Y es cierto que mi ánimo ha mejorado, pero estaré traumatizada de por vida debido a mis experiencias del pasado. No hay forma de arreglarme: mis emociones y mi sensibilidad… Terapia, todo eso. Creo que necesitaré un milagro para mis emociones”, compartió la estrella en una publicación.

Britney Spears dice sentirse pérdida

Desde que el año pasado la cantante denunció a su familia por el trato abusivo que recibió debido a la tutela legal que la obligaba a depender de ellos a pesar de seguir trabajando y ser prácticamente el sostén de familia, Britney Spears en aras de disfrutar su libertad se prometió ser honesta todo el tiempo, con todo el mundo.

Por eso a veces usa sus redes para descargarse contra sus familiares que hicieron su vida miserable durante muchos años, o de aquellos que la critican o se burlan de ella.

Por eso mismo, confesó que su estado emocional no es muy estable, ya que sigue luchando con sus demonios internos diariamente.

“Mi vida no es en absoluto perfecta… Me voy a dormir llorando la mayoría de las noches. Soy excesivamente insegura. Creo que necesito ir al colegio para aprender cómo andar bien de nuevo. Y hay gente que me dice: ‘Pero si eres artista’. Y eso es: todo es una actuación. Pero en la vida real estoy muy perdida, trabajando en ello”, sostuvo Britney Spears.