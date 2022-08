Cristian Castro revela sus fectiches en momentos de tener intimidad

El cantautor Cristian Castro quién últimamente ha dado mucho de que hablar por sus llamativos cambios de look, vuelve a ser noticia por su explícita y llamativa revelación como juez en el programa ‘Canta Conmigo Ahora’.

El mexicano, quien se ha dejado ver públicamente con el cabello teñido de color rosado, verde, morado, naranja y azul, dio detalles que muy pocos se atreverían a revelar, y menos tratándose de algo tan privado como lo es la intimidad.

Punky look púrpura de Cristian Castro Foto: IG @cristiancastro

Hace pocos días, en una entrevista ofrecida en el mencionado programa, el intérprete de ‘Por Amarte Así’ dijo que “le gusta que lo castiguen”.

Al dar su opinión sobre la presentación de la concursante Luciana Castronovo, dijo “A mí me gusta porque está castigadora la chica, me gusta mucho, es que siento que ese look me castiga, míralo”.

Al ser consultado por el presentador del programa quién le preguntó “¿A usted le gusta que lo castiguen?”, Castro respondió: “la idea de la mujer es que te castigue. No te gusta cuando te castigan un poco?”.

Y es que esta no es la primera vez que el cantante da detalles sobres los fetiches que tiene a la hora de estar con una pareja. En una ocasión, una fuente cercana al artista dio a conocer que él tenía relaciones antes de cada concierto, pues era una gran necesidad para el artista.

También, el periodista mexicano Emilio Morales, quien ha seguido de cerca la vida del artista, dijo que luego de tener relaciones: “lo que a Cristián Castro le gusta es que la mujer con la que está lo abrace como si él fuera un niño y le de tomar leche en mamila”, alegando de hecho Castro tiene un fotografía en Instagram donde se ve sosteniendo un biberón.

De hecho, su expareja Yanina de Luca, hace un tiempo, habló sobre las cosas que le gusta hacer con una mujer al momento de la intimidad: “No cosas extrañas, pero cosas que no son comunes, digamos, de personas que son artistas, quizá y, bueno, hay gustos y preferencias en estas personas que son más sensibles”.

Amores problemáticos, bodas y divorcios, han sido algunas de las vivencias de Cristián Castro, quién en diversas ocasiones ha dicho su gran debilidad son las mujeres.