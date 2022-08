¿Cynthia Rodríguez suplirá a Andrea Escalona en el programa Hoy? Esto es lo que se sabe

Luego de que se confirmará su boda con Carlos Rivera, por lo que su viaje por algunos países de Europa y África, en realidad fue su luna de miel, Cynthia Rodríguez anunció su retiro del programa “Venga la Alegría”.

Pero a pesar de que una de sus compañeras dijo que la conductora seguiría formando parte de TV Azteca, ya que la consideraba su casa, ahora parece ser un hecho que se va para Televisa a formar parte del staff de animadores de “Hoy”, competencia directa del programa que conducía.

No obstante, Cynthia Rodríguez ha permanecido en completo silencio y no ha salido a desmentir o confirmar la noticia, y quién reveló todos los detalles de su nuevo trabajo fue el tiktoker Pablo Chagra, quien es el creador de ‘Chismillenial’.

¿Qué fue lo que dijo Pablo Chagra sobre la entrada de Cynthia Rodríguez a Hoy?

Según el influencer, gracias a una muy buena fuente supo que Cynthia Rodríguez estaba negociando su contrato con Televisa para conducir “Hoy”, para suplir a una de sus conductoras cuando tenga que dejar el espacio.

La conductora en cuestión sería Andrea Escalona, quién se encuentra embarazada, por lo que cuando ella solicité su permiso de maternidad, Cynthia Rodríguez se encargaría de suplirla.

“Hoy una fuente fidedigna…me dijo: ‘Cynthia Rodríguez llega al programa Hoy para sustituir a Andrea Escalona cuando tenga a su bebé’ y verdaderamente yo no les estaría ofreciendo contenido de no ser porque confío en mi fuente pero miren le confiaría mi existencia misma”, compartió Pablo Chagra.

No obstante, Laura G en el programa radial de EXA FM, “La Caminera”, aseveró que Cynthia Rodríguez no se irá a Televisa. “No, no se va a ir…no, no, yo te lo confirmó, no, no se va a ir”, sostuvo.

Pero en el mismo programa también se encontraba Tania Rincón, quién es una de las conductoras de “Hoy”, por lo que Fer Gay le preguntó si sabía algo al respecto, a lo que ella respondió: “Todavía no sabemos”.