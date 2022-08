¡Qué asco! Internautas piden a Ricardo ‘Pepe’ recogerse el cabello para cocinar en MasterChef

El influencer Ricardo Peralta, mejor conocido como “Pepe” con su canal de Youtube “Pepe y Teo”, ha participado antes en varios realities, pero la cocina no parece ser de momento lo que más le sale. Se ha sentido un poco perdido en la cocina y por eso le pidió consejo a Diego Fernández, ganador de la segunda temporada de MasterChef Junior en 2017.

¿Algún tip que tengas?, le preguntó Ricardo a Diego, quien solo atinó a decirle: “No te pongas nervioso”.

Pero el momento no causó mayor gracia en los internautas, quienes más bien se fijaron en algunos descuidos que ha cometido Ricardo, cuya cuenta en Instagram tiene el usuario de Torpecillo, y le recomendaron cuidar más la higiene al momento de preparar los platillos.

“Díganle que se recoja ese cabello todo el tiempo el cabello en las manos y así agarra la comida”, “Recomiéndale que no se esté arreglando el pelo mientras cocina!! Qué asco!!!”, “Yo ni aunque supiera lo del pelo me tragaba sus porquerías. Sólo Gavito supo lo que era una cofia (gorro) y los demás pendejos se burlaron. Parece salón de secundaria esa cocina”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Críticas de la comunidad LGBTIQ+

A Ricardo Peralta, conocido además por ser crear, junto a su amigo Teo, el primer canal LGBTIQ+ de México, también lo han criticado miembros de la comunidad por algunas de sus actitudes.

“Pon en alto el nombre de la comunidad pero no como te presentaste hablando mal de los demás diciendo gorda a una mujer, demuestra capacidad y educación basta que nos tachen de payasos, no te conocía es la primera vez que te veo y que mala impresión me has dejado”.

MasterChef celebrity comenzó con 20 famosos, pero solo uno será el ganador.

Carlos Eduardo Rico, Nadia López Ayuso, Julio Camejo, Talina Fernández, Ernesto D’Alessio, Lorena Herrera, Alejandro Ávalos, Pedro Moreno, Marcelo Lara, Alejandra Toussaint, Macky González, Francisco Gattorno, Arturo López Gavito, Karla Sofía Gascón, Ricardo Peralta,Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, ,Alan Ibarra, Margarita, conocida como la Diosa de la Cumbia, y Verónica del Castillo, quien se convirtió en la primera eliminada del reality este domingo 21 de agosto.

Hasta el momento, Arturo López Gavito, el “juez de hierro” de La Academia, es uno de los participantes más queridos por la audiencia.