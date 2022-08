El compositor, productor musical y DJ argentino Gonzalo Julián Conde mejor conocido como Bizarrap, en los últimos años se ha posicionado como uno de los máximos referentes de la música urbana, gracias a sus Music Sessions y sus Freestyle Sessions, las cuales acumulan millones de visitas en muy pocas horas.

¿Quién es Quevedo?, el artista viral en redes sociales que colaboró con Bizarrap. / Foto: Instagram

Todo comenzó en 2017, cuando por medio de su canal de YouTube, Biza compartió sus famosos combos locos donde juntaba varias mezclas de algunas batallas de freestyle y desde la primera publicación, el DJ se posicionó como uno de los productores favoritos de la escena local argentina, para posteriormente ganarse el cariño de más países de Latinoamérica y ahora ser reconocido a nivel mundial.

Bizarrap ha revolucionando la industria musical al mezclar distintos géneros como el hip-hop, trap y música electrónica lo que lo ha llevado a conseguir casi cinco mil millones de views o vistas juntando todos los videos de su canal oficial. Siendo la sesión con Nathy Peluso la más popular hasta ahora con 332 millones de reproducciones en YouTube.

¿Quién es Quevedo?, el artista viral en redes sociales que colaboró con Bizarrap

Sin embargo, su sesión más reciente junto al cantante español radicado en Canarias de 20 años de edad, Pedro Luis Domínguez Quevedo o simplemente Quevedo, a casi dos meses desde su lanzamiento ha logrado acumular más de 207 millones de views y se ha convertido en la favorita de millones y hasta aseguran que ha sido la mejor de todas.

La sesión de Quevedo es la BZRP Music Sessions #52 y aunque muchos la clasifican como una de sus favoritas otros más señalan que es una copia de Algo Me Gusta De Ti de Wisin & Yandel, Chris Brown y T-Pain. Tras la comparación, más usuarios en TikTok dijeron que también tenía un parecido a los temas Tarot de Bad Bunny y Jhay Cortez y a Moviendo Caderas de Yandel y Daddy Yankee.

Quevedo || BZRP Music Session #52



Ya disponible



🇦🇷x🇪🇸x🇮🇨 pic.twitter.com/q4EqoEJTTm — bzrp (@bizarrap) July 6, 2022

Las redes sociales, en este caso TikTok, ha ayudado a posicionar la canción como una de las más reproducidas a nivel mundial y seguramente has visto un video donde se puede escuchar un fragmento de la letra “Quédate, que las noches, sin ti, duelen. Tengo en la mente las pose’ y todos los gemido’ que ya no quiero nada que no sea contigo”.

¿Quién es Quevedo?, el artista viral en redes sociales que colaboró con Bizarrap. / Foto: Twitter

