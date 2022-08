Rebecca de Alba: ‘Ricky Martin es y fue una persona muy humana y un ser sumamente valioso’

Rebecca de Alba, de visita en Guadalajara. (New York Daily News Archive/NY Daily News via Getty Images)

Si algo ha ganado Rebecca de Alba a lo largo de su carrera, es el respeto y admiración de algunos famosos, como Ricky Martin y Miguel Bosé. La conductora mexicana estuvo en Guadalajara para acompañar a su amiga Gloria Calzada, durante la presentación del libro La Edad Vale Madres.

“A mi la edad sí me vale madres (risas), el tiempo es lo que se me hace más importante, el qué haces con el tiempo, porque es algo que no regresa jamás. La edad nunca ha sido un tema, por ejemplo Gloria en su libro habla que ella de chica se ponía a pensar en la madurez; mientras que yo jamás pensé que iba a ser grande, sabes, de chica nunca pensé en crecer, casarme o tener hijos. Siempre pensé que mi espíritu, sobre todo el positivo, me llevaba a muchos lugares, así que mientras lleve eso conmigo, todo lo demás me valía igual”, señaló De Alba.

Rebecca de Alba, de visita en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

La exreina de belleza durante la charla, reveló que algo que la marcó para bien en su vida, fue no tener fiesta de 15 años.

“Es que no tuve fiesta de 15 años, porque te pones a pensar porqué es tan importante, y de dónde viene la tradición de las quinceañeras, eso de vamos a presentarte en sociedad... ¡Qué horror! Nunca mencioné el tema o pensar... ¿cuándo sean mis 15? Jamás vi la fiesta o vestido, ya pasó el tiempo y me doy cuenta lo importante que era sobre todo para los papás, el hacer la fiesta a su hija. No entendí nunca ese paso de mujer y niña, así que no le he dado importancia a eso, porque te marca el inicio de jovencita a las siguientes etapas, de ser una mujer madura, no me intereso ese proceso”, compartió.

“Estoy harta de mí”.

La comunicadora confesó que ha reflexionado sobre su vida y compartió una revelación que tuvo hace unos días.

“Le decía a mi mamá: ‘¡Estoy harta de mí (risas)!’, es que yo siempre me ha vestido de tal manera, ya estoy harta, hora quiero modificar cosas, porque el pelo siempre lo traigo ondulado y está frase de ‘estoy harta de mí’ nos llenó de carcajadas, pero implica una gran reflexión; es importante crear esos cambios y darle dirección a tú vida”.

Rebecca de Alba, Adela Micha y Susana Zabaleta reiniciarán en noviembre la gira de Los mandamientos de una mujer chingona, en Monterrey.

A Rebecca de Alba no le molesta que le pregunten por Ricky Martin

Rebecca de Alba tiene grandes amigos en la industria del entretenimiento, pero siempre ha sido reservada al hablar sobre algunos momentos polémicos de figuras cercanas, como Ricky Martin o Miguel Bosé.

“Fíjate que no estamos hablando para cada detalle o cada cosa que sucede”, dijo al referirse a Ricky Martin.

“No sé cuántos años voy a vivir, la edad seguramente me va a seguir valiendo gorro, pero me van a seguir preguntando, siempre por él en todas sus etapas que es una situación (...). Hay gente que piensa que me molesta, y no me molesta en absoluto, para nada, porque es y fue una persona muy humana, muy importante y es un ser humano sumamente valioso”.

Cuando se le preguntó su opinión sobre el reciente escándalo de su amigo y expareja se limitó a responder: “Ahora si que no hablamos del abarrote...fiufiu (risas)”.

