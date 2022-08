Elvis Crespo reacciona al video de Bad Bunny en homenaje a ‘Suavemente’

‘Un verano sin ti’ ha sido uno de los álbumes más populares del reggaetonero Bad Bunny, pues adicional a la letra de sus canciones y ritmo contagioso, los videos también han causado sensación. Recientemente, con su tema ‘La Neverita’ el cantante decidió hacer un clip en honor a la canción de Elvis Crespo ‘Suavemente’, lo que generó diversas reacciones al ver el material ya editado al estilo ochentero.

De esta manera, no solo los internautas mostraron su opinión, ahora fue el mismo cantante de merengue quien apareció en su página de Facebook agradeciendo al ‘Conejo Malo’ y todo su equipo por este video que también hizo recordar una de las canciones que ha considerado más importantes en su vida.

“Que un artista de estos tiempos utilice algo inspirado en mi arte, me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente, gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia como es ese video de ‘Suavemente’, dijo Crespo explicando también lo que ha significado ese tema musical para él.

“Un video impresionante en la historia”, explica. “Cuando el video a mí me lo presentaron, yo me deprimí, en el momento ese video se convierte en toda una locura y es lo mejor que le pudo haber pasado a la canción. Un video con estas características, un video muy particular y de verdad que lo amo mucho, le agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este”, indicó muy emotivo.

Asimismo, el cantante reafirmó nuevamente su agradecimiento y le envió sus buenos deseos al cantante puertorriqueño. “Nuevamente le doy gracias a Dios que me haya permitido vivir este momento y a Benito también gracias, le deseo muchos éxitos en su carrera”, finalizó.

Desde su cuenta en TikTok Elvis Crespo también mostró la comparación de ambos videos y su reacción al verlo.