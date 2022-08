Mauricio Islas deja atrás las heridas del pasado y se repone en Top Chef VIP

Los errores se pagan caro, aún cuando se hayan cometido sin alevosía ni mala intención. Esto lo aprendió de manera muy cruel Mauricio Islas, quien tardó años en recuperarse de uno de sus errores que por poco le cuesta hasta su vida, pues llegó a considerar ponerle fin a su existencia con tal de evitar la cárcel.

Los actores Génesis Rodríguez y Mauricio Islas protagonizaron un escándalo sexual en 2004. En esa época la hija del cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tenía 16 años, mientras que el histrión mexicano que volvió a la pantalla con el reality show de cocina, Top Chep VIP de Telemundo, tenía 30.

“Me metí en un closet de la casa, la pasé muy mal”, contó en una oportunidad Mauricio Islas, cuya carrera estuvo a punto de terminar luego de ese episodio con Génesis Rodríguez.

Telemundo quería correr a Mauricio, que para esa época era protagonista de uno de sus dramáticos.

Lo ocurrido durante una fiesta le costó a Mauricio Islas su matrimonio con la modelo venezolana Patricia Villasaña, con quien estuvo casado entre 2001 y 2006. De esa unión nació la hija mayor de Mauricio Islas, Camila Islas.

La oscuridad del Puma José Luis Rodríguez

Para muchos internautas la actitud del Puma, quien desde hace años no le habla a sus dos hijas mayores concebidas durante su matrimonio con la cantante Lila Morillo, fue desproporcionada.

“El Puma tiene doble rasero, acusó a Mauricio de un hecho tan detestable, porque según se ha dicho Mauricio no la forzó en ningún momento, al Puma no le importó arruinar la vida a una persona con una acusación tan grave, pero cuando a una de sus hijas mayores si le pasó no dijo nada, se quedó callado y no denunció al que le hizo daño a su niña que era más pequeña y sí fue violentada , este Puma tiene mucho cuento”.

“Ya no podía más”, confesó el actor, ahora con 49 años.

La carrera de Mauricio Islas, así como su vida personal se vieron fuertemente comprometidas, y ahora que participa en Top Chef VIP muchos han recordado este lamentable episodio.

“El que esté libre de pecado tire la primera piedra”, “Consensuado o no, el estupro es un delito, él siendo el adulto debió haber dicho no y se evitaba todo el mal rato que pasó”, “No hay adolescente confiable ni discreto, la culpa fue de ambos y afortunadamente ella lo reconoció así”, son algunos de los comentarios surgidos a partir de un hecho que convirtió la vida de Mauricio Islas en un infierno.

La vida le vuelve a sonreír a Mauricio Islas, quien luego se casó con la también actriz Paloma Quezada, con quien lleva más de 17 años de unión.