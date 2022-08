La banda de hermanos Hanson, integrada por Isaac Hanson, Taylor Hanson y Zac Hanson celebra 30 años de carrera musical con la gira Red Green Blue 2022 Tour, con la cual, llegarán al Auditorio BB de la CDMX el próximo domingo 25 de septiembre.

Hanson está listo para llegar al Auditorio BB de la CDMX el próximo domingo 25 de septiembre. / Foto: Ocesa

La agrupación formada en 1992 y que alcanzó popularidad gracias al sencillo MMMBop, estrenó su más reciente material discográfico que marca tres décadas de carrera artística, “Se siente muy bien, poder celebrarlo ahora después de no poder dar conciertos por dos años, hace que se sienta mejor. Para nosotros es un aniversario pero para todos es como una reunión familiar. Treinta años es mucho tiempo de hacer música y nos dimos cuenta de que no estamos aquí porque hacemos música, es porque la gente nos apoya, viene a los shows, compra álbumes y eso es lo que hizo posible que siguiéramos como una banda por tres décadas”, expresó Zac Hanson en entrevista.

Hanson (Cindy Ord/Getty Images)

Zac Hanson mencionó que su meta siempre fue hacer música que trascendiera el tiempo y que perdurara para siempre, en el caso de MMMBop comentó que tocarla hoy en día aún se siente relevante y el mensaje de la canción aún conecta y va de la mano con lo que hacen, “Cuando subimos al escenario y tocamos la canción, no podemos evitar pensar que hicimos algo bien que hace sonreír a la gente, capturamos el espíritu de algo que hicimos décadas atrás”.

Con respecto al concierto, Zac reveló que presentarán canciones de Red Green Blue, pero también cantarán otros éxitos que los marcaron a lo largo de 30 años, “Presentaremos todas las canciones que nos recuerdan a esos buenos tiempos”. Asimismo, agregó que el nuevo álbum es muy único porque cada miembro escribió y produjo cinco canciones, “Trabajamos con personas que amamos y con las que hemos estado desde hace años pero nunca colaboramos y ahora se creó una nueva dinámica con lo que podrán ver una nueva etapa de Hanson, ese rango de nuevos estilos musicales que definen a cada uno, son diferentes y únicos”.

Zac comentó cómo fue que se enamoró de la música y tomó la decisión de dedicarse a esa industria por el resto de su vida “Yo tenía seis años cuando inició la banda, pero hay una broma entre nosotros donde decimos que me uní a los dieciocho. Hay un álbum, ‘Simple Pleasures’ de Bobby McFerrin y en ese disco, que es acapella, me quedé pensando ‘¿Cómo es que alguien puede hacer eso con su voz?, y en realidad tenía cuatro años y pensé ‘Quiero aprender a hacerlo’, fue ahí cuando me enamoré de la música”.

Por último, el menor de los hermanos Hanson añadió que no hay un solo momento que haya sido el más especial durante todos estos 30 años, ya que, “Es todo una vida para mí, pero hay momentos donde uno reflexiona y se da cuenta que ha hecho y vivido tantas cosas maravillosas y hemos logrado tantas de nuestras aspiraciones pero en mi caso en 2018, hicimos un proyecto donde viajamos por todo el mundo mientras grabábamos nuestro álbum sinfónico y cuando tocamos en la Ópera de Sídney, recordé la primera vez que fuimos con fans y pensé que un día sería increíble tocar ahí y es un momento inolvidable porque fue un sueño que se convirtió en realidad”.