Marco Antonio Solís: patrono, terapeuta y cupido, así lo nombran sus fans

Marco Antonio Solís no solo es el compositor, productor e intérprete que marca la historia de la música, que este año recibirá el reconocimiento de Persona del Año 2022 en los premios Grammy. El músico ha logrado hacer el papel de cupido, poeta, terapeuta, consejero del amor y convertido sus frases de Twitter en una especie de biblia para los enamorados y hasta los despechados.

El popular compositor se ha vuelto una especie de gurú (maestro) del amor y desamor, no solo por sus canciones, sino por los mensajes que comparte en Twitter y que muchos de sus seguidores señalan que leer al músico es como ir a misa los domingos, “el evangelio según Marco Antonio Solís”, señaló un internauta.

Con casi dos millones de seguidores en la red, muchos esperan con ansias sus poetuits, que son frases que generan atención y reflexiones.

“Que cobarde es aquel que no se atreve a luchar por amor. Que egoísta es ese que pide permanencia pese a priorizar el individualismo. El amor es de valientes, de humanos, de gente que sabe dar y compartir. El amor debe además, siempre ser honesto, sonriente y entregado”, es la frase más reciente que compartió el cantautor.

Con su hashtag #MASFrases, el integrante de Los Bukis, mantiene una conexión con sus fans.

“Estoy en el amor y desamor de los noviazgos, matrimonios y hasta los divorcios. Hay mucha gente que se ha acercado a mí; por ejemplo, me acordé de un señor peruano que me dijo: ‘Yo me enamoré con sus canciones, luego también me divorcié con sus canciones’. Pasó un tiempo y regresó para decirme: ‘Me volví a casar con sus canciones (risas)’”, señaló durante una rueda de prensa.

El amor es un don divino🙌🏽 el que no tiene a Dios en su ❤️ no sabe el significado de amar 😘 bendiciones mi poeta hermoso 🙏🏽 I love forever 😍 — Miriam Balbuena Ruiz. (@MiriamBalbuen13) August 24, 2022

Yo hace tiempo que no creo en el amor, mi estimado maestro Solís. Yo hace muchísimo que estoy distanciado del amor, y prefiero mil veces que así sea. Soy un hombre solitario en la actualidad, y solitario moriré de este mundo con mis ideales y defectos. — Rey_gomez (@Rey_gomez1) August 24, 2022

Palabra de dios, te alabamos señor Jesucristo — Santiago Vidal (@gsvidalr) August 25, 2022

MÁS frases de Marco Antonio Solís

“El silencio es SIEMPRE una respuesta, una que sólo pocos saben entender”.

“Con el paso del tiempo, uno aprende que decir lo que realmente sentimos, por más difícil que sea, por más duro que parezca, nunca podrá arruinar una relación de verdad si es que ésta está basada en el verdadero amor, confianza y honestidad.”

“De lo que reboza en el corazón, habla la boca”.

“Las verdaderas enfermedades en este mundo no son físicas”.

“Amemos lo que disfrutamos hacer pero ojo, no nos convirtamos en esclavos de ello, el balance ante todo”.

Así mismo, mi estimado patrono de la poesía musical — Jonathan (@castibaj) August 16, 2022

“No hay amor si no es recíproco. No hay amor, si este no es sano. No hay amor en el sometimiento y muchísimo menos en la cobardía; el amor es para valientes. No hay amor en la mentira, el amor se limita a los honestos. No hay amor... no hay amor si no hay entrega”.

“El agradecimiento es conocido como la memoria del corazón”.

“Grabémonos esto: el futuro nos necesita, el pasado ya no. Aprendamos a definir en dónde y con qué intención enfocamos nuestras energías”.

Los Bukis están por llegar a México

Tijuana. 3 de septiembre, Estadio Caliente.

Monterrey. 10 de septiembre, Estadio Sultanes.

Guadalajara. 15 y 16 de septiembre, Estadio Jalisco.

Morelia. 5 de noviembre, Estadio V. Carranza.

CDMX. 3 de diciembre, Estadio Azteca