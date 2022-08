Joven compra bóxer que no le quedó, culpa a la empresa, y termina humillado en redes

Las quejas cada vez son más posibles gracias a la relación cercana que existe con las marcas. Muchos usuarios muestran su inconformidad y utilizan sus cuentas para mandar mensajes y solicitar una explicación o reembolso. Tal como el que intentó realizar un usuario de Twitter.

Te recomendamos: “No soy envidiosa”: Karely Ruiz asegura no odiar a las mujeres

El joven decidió realizar la compra de un bóxer en AliExprees , sin embargo, al recibirlo no era lo que esperaba. Tal vez era por el modelo y no por el calzón. Pese a ello colocó en su Twitter: “Cuando lo ves en @AliExpressES vs cuando te llega a casa”, seguido de una foto de la expectativa vs realidad.

lo que faltaba, que ahora la culpa también fuese nuestra... https://t.co/z5j8ROagz3 — AliExpress España (@AliExpressES) August 22, 2022

La foto llegó a mas de 400 retweets y consiguió cerca de tres mil reacciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Si no llenas el envoltorio no culpes a Aliexpress” o “No es culpa de ellos”.

No te puedes perder: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

La cuenta oficial de la tienda fue etiquetada en muchas ocasiones por lo que respondió: “lo que faltaba, que ahora la culpa también fuese nuestra”. Las risas entre los usuarios no se hicieron de esperar y realizaron diversos meses para congelar este momento.

Lo más visto en Publimetro TV: