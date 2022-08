“No soy envidiosa”: Karely Ruiz asegura no odiar a las mujeres

Karely Ruiz es una modelo y conductora mexicana que en los últimos meses se ha viralizado en redes sociales. La mujer originaria de Monterrey, Nuevo León, volvió a encender las redes sociales por sus declaraciones a favor de la mujer.

Te recomendamos: Cajera enamora a miles de usuarios y se convierte en “Modelo Oxxo”

La joven, de 21 años, subió una historia a su cuenta de Instagram: “Quiero regalar 3 cambios de look a mis seguidores, como hacemos la dinámica?”, colocó la influencer. Ruiz es conocida por realizar diferentes aportaciones a la sociedad sin fines de lucro.

Historia de Instagram. (Captura de panta)

Muchos usuarios aseguraron que Karely y las mujeres “no se llevan bien” , esto por los mensajes de odio que suelen colocar algunas cuentas en cada publicación que realiza. “Amo verlas a todas bien bellas, yo no soy nada envidiosa”, comentó.

Con más de seis millones de seguidores, Karely jamás ha utilizado su cuenta de Instagram para realizar alguna declaración en contra de las mujeres. Este ‘regalo’ parece buscar la paz entre la dama y sus “heaters”.

No te puedes perder: Así se vivió la fiesta Takis De Todo Mucho

Hace cinco semanas, la modelo de OnlyFans publicó una foto en la cual regresaba a sus antiguos rumbos: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he logrado , nunca se me va olvidar de donde vengo me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás , y lo seguiré haciendo”, colocó en la publicación.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la fotografía son: “Eso es lo que te hace una reinota” o “Ante todo la humildad, siempre hay que ser humildes”.

Lo más visto en Publimetro TV: