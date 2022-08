MTV Video Music Awards 2022, todos los artistas que cantaron

Se llevaron a cabo los MTV Video Music Awards desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, esta edición fue conducida por LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow. Ya que esta ceremonia, premia a lo mejor de la industria musical, no podían faltar los números musicales que integrarán la edición del 2022 y los encargados de amenizar la ceremonia fueron Anitta, Bad Bunny (desde el Yankee Stadium), Eminem y Snoop Dogg, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Måneskin, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj, Panic! At The Disco, Red Hot Chili Peppers, Kane Brown y el debut de las idols de k-pop, BLACKPINK.

MTV Video Music Awards desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. / Foto: MTV

Anitta

Bad Bunny

BLACKPINK

Eminem y Snoop Dogg

J Balvin

Jack Harlow y Fergie

Lizzo, Måneskin

Marshmello x Khalid

Nicki Minaj

Panic! At The Disco

Red Hot Chili Peppers

Kane Brown

Yung Gravy

Dove Cameron

Saucy Santana

Conan Gray

