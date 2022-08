‘Gatúbela’ de Karol G y Maldy entre las más escuchadas de Spotify pese a críticas

Hace unos días la cantante colombiana Karol G, estrenó ‘Gatúbela’ un nuevo tema junto a Maldy, el cual ha superado las 20 millones de reproducciones en tan solo 4 días de haberse estrenado, dejándola así como tendencia número 1 en música, en YouTube.

Asimismo, a través de una historia en Instagram, la artista dijo sentirse feliz al ver que una vez más sus temas han sido escuchados en las diferentes plataformas digitales, entre estas Spotify donde alcanzó la posición número 37, mientras ‘Provenza’ sigue en la 17.

La receptividad del público

A pesar de todo eso y de que muchos usuarios aseguran que ha sido uno de los mejores temas que ha sacado, otros piensan lo contrario, indicando que es una “copia” al video ‘I’m A Slave 4 U’ de Britney Spears, que adicional no muestra su verdadera personalidad y de hecho esperan que esto solo sea por un momento pues la ven un poco forzada a hacer el video y tomarse las fotografías.

“¿Hay alguien más que piense que las últimas dos fotos no reflejan de verdad que es ella? Se ve linda pero no es auténtico, ojalá no pierda su estilo”.

“Siento como que el azul le daba mucha luz parecía en paz con la vida, y ahora es un caos. Da esa sensación, no sé”.

“Te sigo desde siempre y adoro tu música y te adoro a ti en todos los sentidos, pero este video realmente no era necesario. Tú no necesitas hacer este tipo de videos, porque tienes mucho talento, con solo ver tu rostro y escuchar tu voz tienes a todo el mundo a tus pies”.

Escribieron algunos usuarios.

‘Gatúbela’, un proyecto personal

A pesar de todas las críticas que pudo recibir la cantante y de que muchos mantenían la esperanza que de que no fuera parte de algo que ella tuviera en mente, Karol G aseguró a través de sus historias de Instagram que esta ha sido una de las canciones que tomó como un deseo personal para que todos sus fans pueda “perrear” en la disco al ritmo de sus canciones.

“Estoy súper agradecida, estoy súper feliz, Gatúbela es uno de los proyectos personales que yo quería sacar muy especial para mí, pero era que quería que perrearan en la disco con Karol G y con Maldy, porque sin Maldy no hay perreo”, indicó la famosa quien aprovechó también de invitar a todos a escuchar la canción y ver el video.