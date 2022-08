Jonas Brothers en México, ¿Qué canciones van a presentar en el concierto?

El grupo de hermanos los Jonas Brothers, conformado por Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas llegará a tierras mexicanas con la gira ‘The Remeber This Tour’ comenzando en la Ciudad de México, el 29 y 30 de de agosto con dos presentaciones en las Arena CDMX, para posteriormente trasladarse hasta la Arena Monterrey los días 1 y 2 de septiembre y regresar el sábado 5 de noviembre al Estadio 3 de marzo en Guadalajara.

Los Jonas Brothers visitarán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. / Foto: Getty Images (TASOS KATOPODIS/Getty Images for iHeartRadio)

La agrupación fue formada en 2005, y tan solo un año más tarde estrenaron su álbum debut It’s About Time, el cual incluye el éxito ‘Year 3000′, posteriormente lanzaron su álbum homónimo bajo el sello Hollywood Records del cual se desprenden ‘S.O.S’, ‘Hold On’ y ‘When You Look Me In The Eyes’.

En 2008 lanzaron A Little Bit Longer y alcanzaron popularidad gracias a la película original de Disney Channel, Camp Rock, un año después fue el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio Lines, Vines and Trying Times y el 29 de octubre de 2013 anunciaron su separación temporal.

En febrero de 2019 anunciaron su regreso y estrenaron el sencillo Sucker que viene incluido en el disco Happines Begins. En mayo de 2021, revelaron que se embarcarían en su nueva gira mundial con la cual están a punto de llegar a México, pero si te preguntas ¿Qué canciones presentarán los Jonas Brothers en sus conciertos?, aquí te decimos.

Setlist oficial para el concierto de los Jonas Brothers en México

1. Remember This

2. Only Human

3. What a Man Gotta Do

4. Leave Before You Love Me

5. Cool

6. Burnin’ Up

7. Cake by the Ocean (DNCE cover)

8. Toothbrush (DNCE cover)

9. S.O.S.

10. Hold On

11. Fly With Me

12. Lovebug

13. Mercy

14. Close (Nick Jonas cover)

15. Jealous (Nick Jonas cover)

16. Strangers

17. Shelf

18. Paranoid

19. Year 3000

20. Sucker

