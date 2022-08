Famosos que han hablado de salud mental y lo que han hecho para mantenerse en equilibro

Recientemente se ha visto en los medios de comunicación que muchos actores o actrices han preferido alejarse de los escenarios y redes sociales por motivo de su “salud mental”, tal es el caso reciente de Tom Holland y Shawn Mendes.

Sin embargo, no todos han sido capaces de hablar sobre esto o buscar solucionarlo, por lo que siempre pasa lo peor, sin embargo en esta ocasión te traemos algunos famosos adicional a los antes mencionados que sí dedicaron un tiempo para hablar de esta problemática que actualmente se ha vuelto real para muchos, pero aún sigue siendo un Tabú.

Selena Gómez

La cantante confesó que padece de trastorno bipolar, ansiedad y depresión, algo que fue valiente de admitir, concentrándose en su problema para así ayudar a los demás, de esta manera la joven, junto a su madre y su mejor amiga creó un podcast para hablar sobre el tema y poder ayudar a las personas que de verdad lo necesiten.

Danna Paola

La cantante mexicana habló para ‘Women’s Health’ que cuidar la salud mental es una de las cosas más importantes que hay. “Creo que lo más importante, más allá del físico, es la salud mental, debemos aprender un poquito más del amor propio, la salud mental es amarte a ti, cuidarte a ti, estar sano, saludable. Romper con todo tipo de estereotipos, con el cuerpo, la actitud, creo que la confianza viene de cuidarte primero por dentro para poder verte bien por fuera”.

Adele

La cantante estuvo 5 años fuera del escenario por algunas situaciones difíciles que pasaba en el momento, su divorcio y con esto la lucha contra la depresión y ansiedad, por lo que optó a hacer diferentes viajes para despejar un poco su mente, buscó entretener su mente en otras cosas como el gimnasio a lo que confesó que se volvió adicta. “Me di cuenta que si podía mi fuerza y mi cuerpo de esta manera, seguramente podría hacerlo con mis emociones, mi cerebro y mi bienestar interior. Esto fue lo que me impulsó”, dijo la famosa.

Camilo

Recientemente en su gira a España, el cantante colombiano confesó la importancia de la salud mental, indicando que es importante asistir al psicólogo por lo menos “cada dos semanas o tres”, anunciando lo sorpresivo que le parece que muchas personas piensen que cuando se asiste a este experto de salud mental es porque algo no está bien. “La salud mental, de la mano de la salud espiritual, es algo fundamental en la vida”, explicó y asimismo agregó que, “Hay que normalizar. Que la gente diga ‘¿Por qué no vas al psicólogo?’, que sea una cosa rara no ir”, finalizó.