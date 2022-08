Carmen Villalobos se quedó con Capuchino, el tierno perro que compartía con Sebastián Caicedo

Luego de meses de rumores y especulaciones, en julio de este año se confirmó la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, con quien se casó el 18 de octubre de 2019, y a quien conoció durante las grabaciones de Niños ricos, pobres padres.

La actriz y presentadora ha seguido adelante con su vida, aunque eso no quite los momentos duros que le ha tocado pasar en el último año. Uno de sus mayores refugios en estos meses ha sido Capuchino, el perro que compartía vida con la pareja de actores, y que tras la ruptura se quedó con Villalobos.

La actriz, nacida el 13 de julio de 1983, en Barranquilla, Colombia, es presentadora en la actualidad de Top Chef VIP, en donde comparte con otros famosos como su amigo Gregorio Pernía, quien es uno de los participantes que cocina para ser juzgado.

Hace poco la protagonista de la novela Sin senos no hay paraíso, publicó una imagen junto a Capuchino para contarle a sus más de 20 millones de seguidores que lo lleva a entrenamientos para ayudarlo a bajar la ansiedad.

“No les puedo explicar la felicidad que siento al ver todo lo que ha avanzado mi Capuchino¡ No ha sido fácil tomar clases con él por mi trabajo, pero quiero agradecerle a esta mujer que ven aquí ️ Angelica como te lo dije, has sido un ángel en este proceso ! Tú y tu gran equipo de @waggoco han tenido todo el amor, la paciencia y han tenido las palabras indicadas para acompañarnos en este camino para que capu baje su ansiedad, me haga caso, no sea reactivo y sea un perrito que puede convivir con otros perritos!

Todavía falta , pero la emoción que me da al ver el avance tanto de Capu como mío es pffffffffff

Mi gente siempre se los he dicho, nuestros peluditos son familia y cuando tomamos la decisión de tener 1,2,3 peluditos o los que sean, eso lleva un compromiso y ese compromiso es hasta el final”, escribió.

Carmen Villalobos se ha declarado una amante y defensora de los animales. @cvillaloboss

Sebastián Caicedo sin Carmen, ni su perro

Pero con la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo muchas cosas cambiaron y una de ellas fue la custodia de Capuchino, a quien vemos en varias imágenes junto a su papá humano.

Sebastián Caicedo compartió varias imágenes junto a Capuchino.

Algunos internautas señalan a Caicedo de “abandonar” a Capuchino luego de separarse de Carmen Villalobos.

“Por qué abandonaste a Capu”, “Nuestros hijos peludos, Capu pertenece a papá”, “No entiendo porqué una pareja tan estable se separó, te envió muchas bendiciones”, “Capu es tuyo, debe extrañarte un montón”, son algunos de los mensajes que le han dejado a Sebastián Caicedo.