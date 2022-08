¡Pero no fuera Bad Bunny! Abuelito da concierto y nadie asiste

Seguir un sueño es una de las cosas más importantes en la vida. Sin importar el tiempo, o la edad, la lucha por una meta es, para muchos, la razón de seguir con vida y esforzarse todos los días. Don Rogelio Veyna es una de tantas personas que, pase lo que pase, busca el objetivo de convertirse en un cantante famoso.

Lamentablemente, el hombre se viralizó por una razón triste, nadie asistió a su presentación programada para la Feria Nacional de Fresnillo. Mediante redes sociales, se comenzó a popularizar algunas imágenes, en ellas se observaba al cantante con una vestimenta regional mexicana.

Don Rogelio Veyna, cantante de la tercera edad de Zacatecas, se hizo viral y no precisamente por lo bien canta, sino a que casi nadie asistió a su presentación que tenía programada en el Domo de la #FeriaNacionalFresnillo #viral #nacional #entérate pic.twitter.com/pyh1PHg3zH — PATY ESPINDOLA (@PatyEspindolaU) August 31, 2022

Pese a demostrar que era un gran día para don Rogelio, los vecinos de Fresnillo, Zacatecas, abandonaron al hombre sin un solo espectador del gran número que tenía programado.

Según medios locales, la Feria Nacional de Fresnillo empezó a celebrarse en el año 1954, misma que conmemora la fundación de la ciudad. La cual inició con la llegada de los españoles el 2 de septiembre de 1554.

La ciudad de Fresnillo, “Capital Mundial de la Plata”, tiene más de 120 mil habitantes y cuenta con una de las comunidades urbanas de plateros más importantes de México.

Muchas personas colocaron diversos mensajes de apoyo para Veyna y desearon que no se rindiera ante el mal momento que vivió al no tener público. Algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales son: “Se que probablemente sea muy raro esto, pero quiero ir a un concierto de Don Rogelio Veyna. El viejito cantante que nadie fue a ver en la feria de Fresnillo, la neta me vale que muera en el camino… voy a ir a un o de sus conciertos”.

