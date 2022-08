Gorillaz entra a territorio reguetón de la mano de Bad Bunny

Mfs be like "QUE HORROR QUE GORILLAZ VAYA A COLABORAR CON BAD BUNNY"



Bitch, are ya fuckin serious? ME PARECE UNA IDEA BRILLANTE, ESCUCHAR MÚSICA DE GORILLAZ EN LA RADIO Y EN LAS DISCOTECAS A LO LOCO ES LO Q QUIERO XD si es una canción con Bad Bunny eso va a pasar pic.twitter.com/68UKGsMauz