Viral: Hombre presume tener como novia a una muñeca de trapo, “Me hace feliz”

Muchas veces vemos como hay hombres a los que se les hace fácil conquistar a una mujer, sin embargo, no todos son iguales, hay otros que por el contrario el socializar con el sexo femenino se le complica por lo que tener pareja es aún más difícil.

Tal es el caso de un hombre que se hizo viral al mostrar en TikTok luego de que presentara a su novia ‘Natalia, una muñeca de trapo con la que planea pasar el resto de su vida.

De esta manera, el usuario expresó su felicidad al tener a alguien con quien compartir los momentos más simples e importantes de su vida, pues se divierte junto a ella hasta con sus amigos. “Con mi muchachita miramos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, explicó el hombre en la red social.

Asimismo, los internautas no dejan de sorprenderse, pues adicional a mostrarse en público con “su novia”, comiendo helado, saliendo al parque y hasta hay otros en donde se encuentra con una pareja que pudiera ser sus padres o los de la muñeca, lo cierto es que el chico se ve bastante cómodo con ella y siempre comenta lo mucho que se divierte, “Miramos la tele y hablamos de todo”, dice.

No obstante, esta relación no llega hasta ahí, ya que también se ha visto junto a otros muñecos de trapo más pequeños, que según describe, son sus hijos a quienes viste con uniformes escolares.

Más allá de lo que pudiera ser una “estrategia” para poder ser “popular”, muchos de los internautas lo describen como algo “perturbador”, ya que el sujeto se ve muy involucrado con los muñecos a los que llama familia. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, asegura el hombre que en reiteradas ocasiones dice que ama a su muñeca y piensa casarse con esta, y aunque suene un poco extraño, no es la primera vez que esto sucede en el mundo.