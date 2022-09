Aniversario: 15 años de transformar la industria del entretenimiento en Jalisco

En los últimos 20 años, la industria del entretenimiento en el occidente de México se ha transformado completamente, donde no solo creció el número de inmuebles o foros, sino la cantidad de eventos y artistas que visitan Jalisco, para complacer a todo tipo de público. El 1 de septiembre de 2007 abrió sus puertas en su momento Auditorio Metropolitano, ahora Auditorio Telmex, para convertirse en un espacio importante en Latinoamérica.

Son 15 años de sobrevivencia y nuevos fenómenos, que incluye dos años cerrado por la pandemia, pero que en su historia tiene a artistas que llegaron por primera vez a la ciudad, como Bob Dylan, Ennio Morricone, The Killers, Avril Lavigne, Iron Maiden, Alizeé, The Smashing Pumpkins, Rod Stewart, Sting, Metallica, Katy Perry, The Cranberries, Gustavo Cerati, Peter Gabriel, Duran Duran, entre otros artistas nacionales e internacionales.

15 años de entretenimiento en Guadalajara. burst (Foto: Cortesía Aloha Studio, Gabriela Acosta.)

“El público es la fortaleza y debilidad... ¿Por qué funciona un inmueble?, porque tiene gente, además por ofrecer más actividades que solo ver un concierto, hay muchas cosas. Cuando entro al auditorio solo pienso en qué me estoy equivocando, eso nos permite hacer las cosas mejor. Hay muchos pendientes, me encantaría que Metallica regresara para cantar más de dos canciones, como lo hizo en los premios MTV (2008); además que lleguen más bandas anglosajonas”, señaló Fernando Favela, actual director del Auditorio Telmex.

El auditorio se convierte en un quinceañero, que tras cerrar sus puertas volvió a encender sus luces y reabrir sus puertas este 2022.

“El futuro viene súper prometedor, pero también con un nivel de reto muy elevado; si bien la gente está regresando a los espectáculos, lo hace mucho más exigente, porque la gente se fija más en las cosas que hagas bien o hagas mal. Nos estamos reconsiderarnos como generador de contenidos, porque el público ha crecido mucho. Hay que generar una mejor experiencia para todos, eso nos obliga a estar cada vez más preparados para los retos”, dijo Favela.

“Llegué a pensar que nunca íbamos a volver a hacer shows, por supuesto hay que celebrar, pero hacerlo con shows y público”. — Fernando Favela, director del Auditorio Telmex.

Agregó, “lo que sucedió este año es que hubo mucha venta de boletos después de que regresamos a la actividad con un incremento muy fuerte, además teníamos muchas fechas pendientes. Ante esto, la reacción de la gente fue de comprar y comprar, en mi análisis es que eso va a bajar en el 2023, porque vamos a regresar a nuestro nivel”.

15 años de entretenimiento en Guadalajara. (Foto: Cortesía Aloha Studio, Gabriela Acosta.)

Festejo de 15 años

Muchas bandas, cantantes, festivales, obras de teatro, espectáculos de niños, conferencias han pasado por el escenario. Fher Olvera de Maná y Pepe Aguilar comparten lo que ha significado pisar el inmueble ubicado en Zapopan.

“Como si fuera un vidente o profeta, auguro un buen futuro y una larga vida. El hecho de saber que está aquí, al caer la manta que separa el escenario de las butacas, hace mas especiales los conciertos, porque hace que cada artista esté agradecido por esta magia que irradia el lugar”, compartió el vocalista de Maná.

Mientras que Pepe Aguilar señaló, “quiero ser el primero en cantarle Las Mañanitas, como agradecimiento porque es el lugar que me ha permitido generar una gran magia alrededor de la música y seguir soñando. El aliado que ha contribuido a promover la música, además tener un escenario digno con todas las necesidades técnicas satisfechas y una comodidad al público asistente, lo único que resta por decir es... ¡Gracias!”.

Auditorio Telmex, a detalle

Nueve mil 160 butacas.

Más de 700 espectáculos en 15 años.

1 de septiembre de 2007 abrió con la presencia de Plácido Domingo.

Fenómeno de los peluches o muñecos, que ya no son permitidos ingresar al inmueble.

Anécdotas de backstage

Roberto Carlos pidió que se taparan los espejos del camerino principal.

El pastel de Katy Perry que se usó en los Premios MTV se quedó en el inmueble.

