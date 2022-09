Joaquín Cosío: ‘hago villanos violentos y rudos, pero con corazón’

Tras la cátedra de actuación con personajes como El Cochiloco, Joaquín Cosío está listo para presentar a Barry el Sucio, que es uno de los protagonistas de la comedia mexicana Lecciones para canallas, que llega a las salas de cine en México. El actor junto a Danae Reynaud y Diana Bovio, participan en esta película dirigida por Gustavo Moheno.

“Es un personaje tan divertido, tan singular, sobre todo que me aleja un poco de otro estilo de personajes que he interpretado, que es mucho más relajado. Barry el Sucio es un bribón simpático y divertido, que es algo bastante difícil lograr frente a la cámara. Hubo bastante complejidad, pero ante todo, hay una gran historia con momentos dramáticos, que nos permitió explorar unas curvilíneas narrativas muy divertidas (risas)”, compartió el actor mexicano.

Joaquín Cosío estrena película. (Foto: Cortesía Cinépolis.)

Después de interpretar a tipos rudos y de cuidado como los capos El Cochiloco (El Infierno, 2010) y Don Neto (Narcos, 2018), ahora se mete en la piel de un estafador con un gran corazón.

“Tengo personajes violentos y rudos, aunque también he tenido suerte que los personajes han sido duales; es decir, violentos pero al mismo tiempo con corazón, eso me ha dado la posibilidad de interpretar y no quedarme con el villano más encarado. El villano más malo que he hecho es en Escuadrón suicida, donde soy un general terrible”, señaló.

El primer actor, con larga trayectoria en el cine y el teatro, también habló de cómo ha sido trabajar en Hollywood.

“Soy bastante afortunado de poder estar en proyectos de tan diversas historias, pero a mí lo que más me interesa es contar historia que ocurren en mi país. Mi inglés es pésimo, pero desde que empecé a hacer cine en la gran industria, lo primero que dije fue: ‘no voy a sufrir’. Me hablan y lo hago como sé y nunca me he presionando por no saber inglés o ser un actor de esa envergadura a nivel de estrella como Hollywood, eso me ha funcionado”, finalizó.

“Barry es una especie de galán de barrio: un personaje rudo hasta donde se lo permite su pellejo. No es tonto, sino un bribón típico” — Joaquín Cosío

Cine mexicano

“La industria en México crece y se mueve con esfuerzos, como Lecciones para canallas que buscan que la gente regrese a las salas de cine. El cine mexicano ha tenido etapas complicadas, porque hacerlo es muy caro; la industria puede tener conflictos, pero se hace un buen cine que ya es importante con logros exitosos”, puntualizó Cosío.

¿De qué trata Lecciones para canallas?

Tras la repentina muerte de su madre, Jenny (Danae Reynaud) viaja a la Ciudad de México en busca de su padre: Barry el Sucio (Joaquín Cosío), un carismático estafador que la abandonó siendo niña. Barry la introduce en su mundo develándole los trucos de su “oficio”, acompañado por Marisela (Diana Bovio), su novia y cómplice. Cuando Barry y Marisela planean la próxima gran estafa, Jenny debe decidir si quiere ser parte del modo de vida de su truculento padre o regresar a su vida normal. ¡Qué comiencen las lecciones!

