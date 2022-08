Mau Nieto inicia proceso legal contra mujer que lo acuso: ‘la justicia debe buscarse en las instituciones, no en redes sociales’

El comediante Mau Nieto reapareció en redes sociales para compartir un mensaje sobre el momento que vive y las acciones que toma para limpiar su imagen, por lo que decidió poner una demanda a la mujer, la productora de standup Melissa Yame, que lo acusó en redes sociales.

“Buenas tardes, yo soy Mau Nieto y hago este video porque el pasado lunes 15 de agosto una mujer me denunció a través de sus redes sociales en Twitter, por abuso sexual. La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo de manera emocional, social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”, comenzó el video del creador de contenidos.

Mau Nieto reaparece para enviar mensaje: "no soy una mala persona"

Nieto ya había emitido un comunicado el pasado 16 de agosto, pero ahora enfrentó las críticas que circulan en redes sociales y decidió hablar sobre el tema.

“Número uno, estoy consciente que existe una imagen pública sobre mí, que yo mismo he creado de fiesta, alcohol y que los contenidos que comparto siempre tienen que ver con el alcohol y excesos, pero eso no significa que sea una mala persona ni mucho menos, que todo lo que se diga de mi en redes sociales tiene que ser creíble, una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta, es que se me acuse de ser un abusador, que no soy”, añadió.

Ante estas, compañeros youtubers le manifestaron su apoyo, como Chumel Torres, “Te quiero amigo, verás que todo se va a resolver. Aquí ando cerca siempre mijo”. Así como Alex Tienda, “Abrazo Mau! Estamos contigo y que se haga justicia”.

Durante el video de tres minutos 44 segundos reveló que estos días ha visto cómo se puede arruinar la vida de alguien, sin cuestionar los hechos, “lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones y juicios sin ningún tipo de prueba o sustento. La justicia se debe buscar en las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas y no en las redes sociales, siempre apoyaré en la denuncia de los delitos”.

Mau Nieto inicia proceso legal contra Melissa Yame

El comediante dejó en claro que confía en su inocencia, “la verdad siempre sale a la luz”.

Resaltó que si se busca una equidad de género y proteger a mujeres de abusos, deben fortalecerse las instituciones encargadas de ello, “no solo crear incendios o difamar a personas inocentes solo por ser hombres, eso no parece un acto de justicia”.

Con 10 años en el medio del entretenimiento, Mau Nieto decidió iniciar una pelea legal contra su acusadora.

“Ayer (lunes) puse una demanda a la persona que me acuso de hechos falsos en redes sociales, espero que se haga justicia; a partir de este momento no hablaré más de este tema en mis redes sociales”, finalizó.