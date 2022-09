La banda estadounidense Jonas Brothers conformada Joe, Kevin y Nick, llegó a tierras mexicanas para ofrecer cuatro conciertos como parte de la gira ‘The Remember This Tour’, pasando primero por la Arena CDMX, para después trasladarse hasta la Arena Monterrey.

Jonas Brothers en concierto en la Arena CDMX (Agosto 2022). / Foto: Ale Mejía

Tras el primer concierto, Kevin, Nick y Joe aprovecharon su tiempo libre para visitar el restaurante Rosetta ubicado en la colonia Roma, donde, de acuerdo con el mayor de los Jonas, es el mejor croissant de la Ciudad de México y no perdieron la oportunidad de compartir varias fotografías y videos con sus seguidores.

Sin embargo, Joe Jonas, quedó fascinado con el lugar y al siguiente día volvió a ir, pero esta vez con uno de sus amigos, Jack Lawless, baterista de la banda DNCE, donde Joe es vocalista, y algunas fans afortunadas pudieron fotografiarse con ambos artistas.

Jonas Brothers en concierto en la Arena CDMX (Agosto 2022). / Foto: Ale Mejía

Joe Jonas se pasea por la CDMX y se toma fotos con sus fans

Antes de volar a Monterrey para su tercer concierto en México, Joe Jonas por medio de su cuenta de Instagram oficial compartió el famoso ‘photo dump’ o una serie de fotos, la cual tituló “Cómo pasar un día libre en México”, haciendo referencia al día 31 de agosto, cuando la banda no tenía ninguna presentación programada.

Asimismo, varios seguidores de los Jonas Brothers, por medio de redes sociales, compartieron clips y fotos de sus encuentros con los hermanos, algunos solo encontraron a Joe y Kevin, mientras que otros más, se encontraron a los tres juntos.

Pero eso no es todo, ya que si bien se toparon con el trío, algo que pasa solo una vez en la vida, Kevin, Nick y Joe, accedieron a tomarse fotos con ellos, e incluso le dijeron a sus guardaespaldas que no había problema con sus fans, algo que no es muy común entre los artistas cuando visitan otro país o salen a dar un paseo.

Lo más visto en Publimetro TV: