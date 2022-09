Pol Granch ‘coquetea’ con su música en México

Pol Granch recibió un fuerte impulso con su papel del príncipe Phillipe en la serie Élite, que le permitió ganar popularidad en el mundo, incluido México. Por primera vez, el cantante y actor español visita el país para promocionar sus nuevos sencillos Solo por ti y Platicamos, este último en colaboración con Leon Leiden.

“Estoy en México por primera vez. Después del éxito del tema Tiroteo con Rauw Alejandro, que fue una locura que se hizo viral, me ayudó en mi faceta como cantante. Debo agradecer a Rauw Alejandro por haberse subido a esta colaboración, porque fue una locura desde el primer momento que compuse la canción, con una vibra bonita”, señaló Pol.

Pol Granch está en México. (Foto: Sony Music, G.Acosta.)

Por ahora, ya prepara su nuevo álbum con canciones más versátiles, que llevarán su personalidad y sensibilidad como denominadores comunes.

“Ya está terminado, yo el disco lo describo como un diario en donde en cada hoja van mis sentimientos, es una serie de emociones por las que he ido pasando todo este año y hay muchos estilos y variación”, detalló.

Baladas, el flamenco, la música urbana, el rock, todo ese bagaje resulta uno de sus principales virtudes. Con el castellano como referencia, pero con un francés como idioma alternativo.

“Desde pequeño he escuchado mucha música, si me pongo a pensar en cómo hacer las cosas no me salen (risas). El castellano, la música en español, está arrasando en su estilo y composiciones, eso es muy bueno”.

En su faceta como actor señaló que viene un nuevo proyecto para el 2023. Al preguntarle sobre Danna Paola, quien también participó el Élite comentó, “me parece que hace un trabajazo en la música, no tuve la oportunidad de conocerla en Élite, pero si alguna vez nuestras vidas se cruzan en el camino, estaré contento de conocerla”.

Pol Granch, a detalle

Actor. Su popularidad se disparó desde que se confirmara su fichaje para la serie de Netflix, Élite, en su cuarta temporada.