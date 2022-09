Belinda trabajará con dos de sus exnovios en nuevo proyecto para plataforma de streaming

Belinda trabajará con su ex en nuevo proyecto para una plataforma de streaming. / Foto: Instagram

La cantante y actriz española-mexicana de 33 años de edad, Belinda, se encuentra a un par de semanas del estreno de uno de sus nuevos proyectos para una reconocida plataforma de streaming, donde para bien o para mal, se reencontrará con dos de sus exnovios.

Belinda trabajará con su ex en nuevo proyecto para una plataforma de streaming. / Foto: Instagram

Todos los exnovios de Belinda

Entre los romances más sonados de la intérprete de ‘Boba Niña Nice’, podemos encontrar a Christopher Uckermann, Rodrigo Guirao, Ryan Pichard, Pepe Díaz, Jay de la Cueva, Billy Méndez, Giovani dos Santos, Mario Domm, Octavio García ‘El Payo’, Maluma, Criss Angel, Ben Talei, Lupillo Rivera, Jared Leto y Christian Nodal.

Belinda trabajará con dos de sus exnovios en nuevo proyecto para Netflix

Y es que, Belinda se reencontrará con su ex de la infancia Christopher Uckermann, con quien trabajó en la telenovela infantil “Aventuras en el tiempo” en 2001, donde dicho amor traspasó la televisión y al poco tiempo se convirtieron en novios, además de que el actor fue el primer beso de Belinda, “El mío fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, dijo la intérprete de ‘Sapito’.

Y será para el show de cocina Iron Chef México, que llegará a la plataforma de streaming Netflix, el próximo miércoles 21 de septiembre, “En esta competencia culinaria, talentos en ascenso se enfrentan a tres de los mejores chefs de México para ganar la catana mítica y el título de Chef Legendario”, se puede leer en la descripción del programa.

El proyecto culinario conducido por Paty Cantú, Poncho Cadena y Xanic Zondowicz, contará con la participación de Pedro Sola, Michelle Rodríguez, Bibi Gaytán, Místico, Lucía Méndez y otro más de los exnovios de Beli, Jay de la Cueva, quienes forman el panel de jueces. Por el lado de los chefs, veremos a Gabriela Ruíz, Francisco Ruano y Roberto Solís.

