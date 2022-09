Karely Ruiz revela que no la aceptaron en Acapulco Shore

La influencer y estrella del internet de 21 años de edad, Karely Ruiz, reveló que fue rechazada para formar parte de un reality show de televisión, y se trata del programa Acapulco Shore, que llegará con su nueva temporada el próximo 27 de septiembre.

Karely Ruiz revela que hizo casting para Acapulco Shore pero fue rechazada. / Foto: Instagram

La creadora de contenido se encontraba realizando un live o transmisión en vivo, mediante su cuenta de Instagram oficial, cuando fue cuestionada sobre el rumor en el cual se mencionaba que se integraría al elenco del show original de MTV.

Karely Ruiz revela que hizo casting para Acapulco Shore pero fue rechazada. / Foto: Instagram

Karely Ruiz revela que fue rechazada de Acapulco Shore

Durante el en vivo, Karely Ruiz dijo que la habían rechazado de Acapulco Shore, “No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero pues no importa, no me voy a agüitar, vienen oportunidades más ching*nas por algo pasan las cosas yo siempre lo he dicho y por algo no me aceptaron, algo va a pasar en ese programa que pues por eso no me quedé pero bueno, yo como quiera pues acá dando subiendo cosas”, dijo la influencer de 21 años de edad.

Después de que Karely reveló que no había sido aceptada en el reality show, sus seguidores señalaron que MTV tomó esa decisión porque ella es mucho más bonitas que las otras integrantes, “Le iba a quitar protagonismo a Karime”, “No la aceptaron porque ya pasó su momento”, “Ellos se lo pierden”, “Karely les hubiera subido el rating” y “Estuvo bien que no la aceptaran porque le falta personalidad y actitud”, se puede leer en los comentarios.

La décima temporada de Acapulco Shore llegará al canal de MTV y a la plataforma Paramount+ el martes 27 de septiembre y contará con la participación de Abel, Eli, Fer, Andrés, Chile, Ricky, Alba, Sebastián, Jacky, Karime y después de dos años Jawy regresa al programa que promete estar lleno de drama.

De que se viene drama... se viene drama 👀🫡



No te pierdas el estreno de #MTVAcaShore 10 el MARTES 27 de septiembre a las 10pm 🇲🇽🇨🇴 por MTV y @ParamountPlusLA #ParamountPlus pic.twitter.com/CH6HqeudjK — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) August 30, 2022

Lo más visto en Publimetro TV: