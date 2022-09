La devastadora carta que le escribió Britney Spears a sus hijos

Los hijos de Britney Spears, Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, concedieron una entrevista para la cadena ITV que se transmitirá dentro de poco, donde hablan sobre la polémica tutela desde su punto de vista.

Sin embargo, ya se conocen algunas de las declaraciones que hicieron los hijos de la cantante con Kevin Federline en ella. Ellos piensan que la relación con su madre se puede reparar, pero antes ella debe estar bien mentalmente.

Britney Spears llama a sus hijos “groseros” y cuenta los desplantes que le han hecho Instagram @britneyspears

Pero lo más polémico de todo es que defienden la postura de su abuelo sobre la tutela. “Al principio él solo intentaba ser como cualquier padre que dejaba a su hija perseguir su sueño de convertirse en una estrella, pero quizá la tutela duró demasiado”, expresó Jayden.

Además creen que por eso Britney Spears estaba enojada con su familia, ya que nunca la dejaron descansar. Pero ellos considera que su abuelo no merece el todo odio que está recibiendo: “Le quiero, con todo mi corazón. Solo estaba intentando ser padre”, expresó el joven.

Jamie Spears, Britney Spears Tras 13 años de tutelaje, la libertad de Britney Spears está más cerca (AP)

Britney Spears les responde a sus hijos con una carta pública

Ante esto, la artista decidió publicar una carta en sus redes sociales dirigidas a sus hijos: “He hecho todo lo posible para ser la mejor persona que puedo teniendo en cuenta que he sido básicamente rehén en hogares con enfermeras y cabrones”, redactó la cantante.

Y continúa: “Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece profundamente saber su clamor de decir que no estaba a la altura de sus expectativas de una madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”.

“Ayudé a vuestro padre, que no ha tenido trabajo en 15 años”, opinó Britney Spears sobre Kevin Federline. “Estoy segura de que los estándares de su padre fumando hierba todos los días benefician sus vidas diariamente para participar en una generación muy genial. Entiendo completamente su necesidad de vivir con él, ya que tuve que jugar el papel perfecto durante 15 años para absolutamente nada”.

Además tacha a Kevin Federline de ser un hipócrita, ya que siempre ha dicho que los medios son malos, “pero los tiene hablando sobre asuntos personales en ellos”.

“Si honestamente puedes sentarte y decir con tu sensible y brillante mente que lo que me hicieron la abuela y el abuelo estuvo bien y que no son malas personas... entonces sí tengo que decir que fracasé como madre y espero una charla contigo y con tu padre cara a cara para tratar de aprender LO QUE ES BUENO”, finalizó la carta Britney Spears.