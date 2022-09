Me he quedado pobre tres veces: Odin Dupeyron

Mi responsabilidad es es ser honesto, no pretendo ser polémico, como muchos dicen: Odin Dupeyron Foto: Especial

A 20 años del lanzamiento de su libro “Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado”, que se festeja con una edición especial, Odin Dupeyron recuerda que los momentos de crisis son oportunidades para crecer.

Y puso como ejemplo su incursión en la escritura: “Me he quedado pobre tres veces. Y en una de ellas decidí que no me podía morir de hambre, así que me puse a escribir mi primer libro”.

“Cuando me corrieron de Televisa decreté que no me iba a dejar caer. Desde entonces decidí vivir sin miedos y ahora soy el máximo responsable de mi vida y de mi carrera. Ha sido mucho trabajo, sí; estoy más cansado, sí. Sólo espero tener fuerza para enfrentar varias crisis más”, reflexionó Dupeyron.

En esa misma línea manifestó que este libro narra parte de esas vivencias que forjaron su trayectoria y reflexionó sobre el futuro: “A lo que sí le tengo un poco de miedo es a depender de alguien en la vejez, a que alguien tenga que cuidar de mi; eso es lo único que me preocupa”.

También habló sobre los cuestionamientos que llega a recibir y descartó que lo suyo sea coaching:

“Mucha gente cree que le estoy vendiendo una manera de pensar, otros me dicen ‘es que tú crees que tienes todas las respuestas’.

“Primero, no soy coach ni les estoy vendiendo un curso o una terapia. Y luego, tengo todas las respuestas porque lo aprendí a punta de fregadazos. Estoy seguro y convencido de lo que digo porque aprendí todos los conceptos, pero tampoco tengo la verdad absoluta”.

Su responsabilidad, añadió, “es ser honesto. No pretendo ser polémico, como muchos dicen. Lo que hago es hablar de cosas de la vida, de asuntos que me parecen importantes o que deben abordarse. Como ya mencioné, la única responsabilidad que tengo es la honestidad”.

Y parte de ello es darle al público un libro, una obra, una producción de calidad. “Porque no se debe subestimar a la gente. Tengo la fortuna de contar con un público consciente, que me va a leer como adulto; es un público responsable, inteligente, que no necesariamente tiene que ser culto o letrado”.

Para poner en perspectiva esto último usó como ejemplo la película “Todo a la vez en todas partes”, que este año fue aplaudida por la crítica y el público: “Es una gran película, que nadie la quería hacer porque era muy rara. Al final a todo el mundo le gustó. Entonces eso nos demuestra que no hay que menospreciar al público; al contrario, hay que darle cosas chingonas”.

Con una destacada trayectoria, Odin Dupeyron ha alternado la actuación con la escritura, la dirección y la producción. En su haber tiene libros como “Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado”, “¿Nos tomamos un café?”, “Not the End” y “En tu única vida, ¿de qué no te quieres perder’”.

Mientras que en teatro ha desarrollado y protagonizado las producciones “¡A vivir!”, “Veintidós, veintidós”, “Lucas”, “Recalculando” y “Esto sé”, con las que ha recorrido México y el mundo.