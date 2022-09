Dave Grohl rompe en llanto tras regresar a los escenarios sin Taylor Hawkins

Dave Grohl y Foo Fighters demostraron gran templanza y amor por su compañero Taylor Hawkins, durante el tributo The Hawkins Family Presents: Taylor Hawkins Tribute Concert en el estadio Wembley de Londres este sábado, en un evento con muchos artistas invitados.

Este evento especial marcó el regreso de la banda a los escenarios tras la muerte de baterista.

“Esta noche estamos aquí reunidos para celebrar la vida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano, Taylor Hawkins”, dijo Dave Grohl.

Dave Grohl llora en el tributo a Taylor Hawkins (Foto: Twitter.)

Liam Gallahger, Brian Johnson de AC/DC y Lars Ulrich de Metallica unieron sus fuerzas con Dave Grohl, entre otros grandes invitados que participaron en memorable evento.

El segundo concierto se realizará el próximo 27 de septiembre, en el Kia Forum de Los Ángeles.

Dave Grohl llora en el escenario

El músico y guitarrista, no pudo contener las lágrimas al cantar Times like these durante el concierto tributo a Taylor Hawkins, algo que miles de seguidores del mundo aplaudieron en redes sociales.

Travis Barker, estuvo acompañando a Foo Fightrs en la batería, quien colocó también la imagen de Olivia Newton-John.

“El renacimiento de la roca @TheRockRevivaI Qué leyenda absoluta es Dave Grohl. Ha perdido a su mejor amigo y a su madre este año, así que solo Dios sabe lo difícil que es para él subirse al escenario tan pronto y actuar como lo ha hecho esta noche”.

Las 3 veces que vi a Foo Fighters, Dave Grohl siempre fue súper bromista, el mejor frotman que he visto en escena. Ahora, por streaming, primera vez que "lo veo" tan nostálgico y sentimental. No es para menos, pero Taylor debe estar en un juergón arriba. — Daniel Vergaray D'Arrigo (@danielefecto) September 3, 2022

No me imagino lo difícil que debe ser para Dave Grohl este tributo a su amigo Taylor #FooFighters #taylorhawkinstribute pic.twitter.com/DCR7F7s1oV — Guti (@yo_Guti) September 3, 2022

Llevo desde las 17:30h viendo lo que es uno de los conciertos más bonitos que recuerdo, y ahora mismo estoy llorando junto a Dave Grohl. RIP Taylor Hawkins. pic.twitter.com/ZcJyu7jOlS — @Kails85 (@kails85) September 3, 2022

Taylor Hawkins fue parte de Foo Fighters durante más de 20 años, formando parte de grandes éxitos como All my Life o My Hero . El pasado marzo falleció durante la gira por Sudamérica, por ello su familia y la banda crearon este concierto para homenajear su legado artístico.

Dave Grohl, la despedida a grandes amigos

El guitarrista estadounidense ha tenido momentos muy difíciles a lo largo de su carrera, al tener que despedir a grandes amigos y aliados con los cuales vivió grandes aventuras musicales. Primero, fue Kurt Cobain con quien compartió el proyecto de Nirvana y murió en 1994; luego Taylor Hawkins (25 de marzo 2022), de Foo Fighters.