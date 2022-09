Eugenio Derbez celebra 61 años recuperándose de una larga cirugía

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más populares de América Latina, quien ha contagiado con sus risas, ocurrencias y diversos personajes a la comunidad, por lo que no es de extrañar que al ser anunciado el delicado estado de salud en el que se encuentra, tras un accidente y ser operado, tanto celebridades como fanáticos enviaran buenos deseos para su pronta recuperación.

No obstante, el actor mexicano este 2 de septiembre cumple un año más de vida, y aunque no es el mejor momento para celebrar, familiares y amigos han expresado el aprecio que le tienen para que igual, de alguna manera pueda disfrutar de la llegada de sus 61 años de edad.

Desde el momento en el que inició todo, su esposa Alessandra Rosaldo ha estado a su lado pendiente de su salud, sin embargo, tal como lo indicó en un comunicado, debido a algunos compromisos en el momento no puede estar con él, pero eso no quiere decir que no lo mantenga consentido.

Primero, durante su presentación en los ‘90′s Pop Tour’ aprovechó el momento para hacerle un detalle y cantarle ‘Las Mañanitas’ junto a todo el público, un video que rápidamente ha recorrido las redes sociales, y luego sorprendió a todos con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde le expresa todo su cariño.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡Hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños “normal”, sí será el cumpleaños en el que esté más apapachado, consentido y rodeado de amor. Te amo desde siempre y para siempre Eugenio Derbez, Aitana y yo somos inmensamente afortunadas de tenerte y celebrarte hoy, es nuestra más grande bendición. Contigo siempre en todo y para todo. ¡Feliz cumpleaños amor mío! Te amamos con toda el alma”, escribió junto a una fotografía del actor donde se ve con una gran sonrisa.

Asimismo, en la publicación se pueden ver las felicitaciones de algunos personajes del medio del espectáculo como: Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Claudia Lizaldi, Thalia, Angelique Boyer, Consuelo Duval, Adrian Uribe, entre otros.