Juan Solo triunfa en su regreso a los escenarios

Anoche, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris cobijó el rencuentro tan anhelado entre Juan Solo y su público. El recinto, que lució abarrotado, fue testigo de una velada única e inolvidable en donde sobresalió a cada momento la complicidad que existe entre el cantautor y sus seguidores.

Juan Solo inició el concierto al ritmo de “Ámame”, canción que desde los primeros acordes hizo estallar en gritos y aplausos a los presentes y los levantó de sus asientos.

“No puede ser esto carajo, llevo esperando este día por meses. Para los que me ven por primera vez, esto es lo más bonito que me pasa en la vida y ustedes hacen posible que yo pueda vivir mi sueño más grande. Les tengo preparado un gran show. Tienes dos tareas hoy: quedarte sin voz de tanto cantar e irte con los pies adoloridos de tanto bailar”, advirtió Juan Solo, dándole así la bienvenida a su público que atestó el foro ubicado en la calle Donceles.

Juan Solo triunfa en su concierto en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. / Foto: Cortesía

El espectáculo continuó con temas como “Instinto de Mujer”, “Mamita Linda” y “Luces de la Ciudad”, en este último los asistentes prendieron las lámparas de sus celulares para acompañar al artista, y es que esta canción fue el himno que sostuvo a Juan Solo durante la larga pandemia que vivimos, y que lo hizo conservar la esperanza de que él y su público se volverían a encontrar, tal y como sucedió este sábado.

Y en una noche tan especial, el cantante de “Serenata”, no quiso llevarse las palmas solo, decidió compartir el escenario con artistas que quiere y admira como Ale Zeguer con quien cantó “No Rompo Tus Fotos” y Kurt con quien interpretó “Me Entrego”.

“¿Les ha pasado que mandan un mensaje pensando que no te van a contestar… y te contestan? Básicamente te freezeas. Estaba pensando a quién invitar a este concierto y dije ¿si lo invito?, ¿sí querrá?... y hoy voy a vivir uno de los momentos más especiales de mi carrera. Les pido por favor un fuerte aplauso, sus gritos y toda su energía para Aleks Syntek”.

Juan Solo triunfa en su concierto en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. / Foto: Cortesía

Tras compartir el micrófono en “Que Te Hizo Falta”, Juan le pidió un favor especial a Syntek: “Es una canción que cuando voy en mi coche, la pongo y digo: Chingao, por qué no la escribí yo, por qué no se me ocurrió. Te pido por favor que cantes conmigo “Intocable”.

Y así como Juan Solo puso a bailar a los asistentes con “Masoquista”, y regaló momentos para los corazones rotos con “Siempre Vuelvo a Ti”, también le dio un espacio al amor incondicional; mientras cantaba “Si Volviera a Nacer” entre el público una joven le dedicaba esta canción a su madre con quien se fundían en un abrazo, mientras las lágrimas de ambas recorrían sus mejillas y daban fe de lo importante que era la una para la otra.

Cuando parecía que el concierto había llegado al final, mientras las luces estaban apagadas, de repente, desde la parte trasera del Teatro de la Ciudad y con guitarra en mano, apareció Juan Solo sorprendiendo a su público al sonido de un clásico “Querido Corazón”, que fue altamente coreada. Sin embargo, las sorpresas no pararon y en medio de la multitud el cantante fue cómplice de uno de sus seguidores quien aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia, quien entre saltos y euforia aceptó gustosa.

“Nos vamos esperando que haya sido una noche tan especial como lo ha sido para mí”, dijo Juan Solo mientras el público lo ovacionaba y él sonreía agradecido por tanto amor y por nuevamente estar sobre un escenario, haciendo lo que más ama.

Juan Solo triunfa en su concierto en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. / Foto: Cortesía

Lo más visto en Publimetro TV: