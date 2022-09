Revelan que Alfredo Adame sostuvo romance con chica trans

El conductor de televisión, político y actor de 64 años de edad, Alfredo Adame, siempre da de qué hablar, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que, una chica trans a través una entrevista, reveló que sostuvo un romance con Adame cuando aún estaba casado con la madre de sus tres hijos, Mary Paz Banquells.

Fue mediante una entrevista publicada por TVNotas donde Alissa, una chica transexual de 32 años de edad, compartió que hace siete años conoció a Alfredo Adame y rápidamente se agregaron a Facebook, donde posteriormente intercambiarían sus teléfonos celulares. Pasaron los meses y se volvieron a topar en ExpoSexo, tras el encuentro, los mensajes de texto comenzaron a subir de tono.

Alissa señaló que al poco tiempo le mencionó que era una chica trans y así empezó su relación de amigos con derechos, misma que duró siete años, “A él lo veo como un heterosexual curioso que tiene o tuvo un berrinche sexual, un deseo fuera de los estándares normales; nosotros fuímos ‘amigos con derechos’ y él siempre me trató con respeto. Aunque nuestra relación comenzó a tornarse más de confianza cuando él me dijo: ‘preséntame más amiguitas’, obvio refiriéndose a más chicas trans”, dijo en entrevista con TVNotas.

Y agregó que ella lo conoció cuando tenía tan solo 25 años de edad, por lo que rápidamente se enamoró pero señaló que Adame siempre fue muy lindo y cariñoso con ella y nunca mostró su lado violento, por último, comentó que fue en 2015 cuando todo inició, mientras él vivía con su esposa, aunque ella nunca se enteró porque no tocaron el tema. Cabe recalcar, que hasta este momento, el actor no se ha pronunciado al respecto y no ha confirmado o desmentido la información.

