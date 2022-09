Ivonne Montero actualizó a sus seguidores sobre el tumor que tiene su hija Antonella en la nariz

“Eres una bellísima persona Ivonne y me encanta que no guardas rencor, eres de admirar. Antonella se ve una niña feliz y eso es lo que merecen las dos la felicidad, bendiciones siempre”, “Antonella es tremendamente encantadora como su mami”, “Me encanta Antonella, es una niña feliz y auténtica la amo!!!”.

Ivonne Montero ha retomado su vida tras su salida de la Casa de los Famosos 2 y se enfoca en la salud de su niña, quien tiene citas planificadas para septiembre tras las cuales se determinará si necesita una nueva cirugía o puede esperar.

La actriz de 48 años hizo un live en Instagram en el que conversó de forma muy jovial con sus seguidores, quienes le preguntaron, entre otras cosas, cómo va la salud de Antonella, quien participó con una gracia absoluta durante el live y se mostró como una niña feliz.

Ivonne comentó que Antonella tiene planificadas visitas al médico los días 19, 20 y 27 de septiembre para someterse a exámenes.

Ella tiene 9 años y le compro ropita de 12″, contó Ivonne al asegurar que pese a su condición de salud se ha desarrollado muy bien.

Otro de los temas que inquieta a los seguidores de Montero es el tumor que tiene Antonella en la nariz y que le produce cierta obstrucción cuando respira.

“El tema de la naricita es el momento en que ella quiera”, aclaró Ivonne, pues al parecer es más un tema estético, porque Antonella no siente mayores molestias.

“Es solamente estético”, dijo Ivonne en la Casa de Famosos 2, al asegurar que el quiste en la nariz de Antonella no está ramificado.

La niña se robó el corazón de los internautas: “Amo Antonella es bien chistosa la amé, es muy fuerte esa niña super inteligente”, “Wowww, Antonella es demasiado inteligente, me dejó sorprendida con el dibujo y su explicación , ponle mucha atención porque tienes una gran súper dotada en casa Ivonne”, “Hermosas las dos y Antonella bien sociable que linda”.

La experiencia de Ivonne en la Casa de los Famosos

Fue señalada por varios de sus compañeros dentro de la Casa de los Famosos, entre estos la también actriz Daniella Navarro y la presentadora Laura Bozzo, de manipular al público con la enfermedad de su hija Antonella, de nueve años.

En un intento de cerrar este ciclo de señalamientos a los que también se sumó su exnovio Salvador Zerboni, la actriz publicó un post con fotografías de las fechas de exámenes a los que se someterá su hija, quien nació con una cardiopatía congénita por la que ha tenido que ir varias veces a hospitales.

Tenía dos meses de embarazo cuando Ivonne Montero se separó de su entonces esposo, el músico venezolano Fabio Melanitto.

La actriz famosa por papeles en producciones como Anita no te rajes, estuvo casada con Fabio Melanitto entre 2011 y 2013. Melanitto, con 32 años, fue asesinado en Narvarte Poniente, CDMX, el 15 de agosto de 2018 cuando se trasladaba con su nueva pareja en una moto, por lo que Antonella ha crecido sin su papá.

“Para todos aquellos que están “muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía”, es porque después de éstos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar, y como “MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS..” y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyó para JUNTOS lograr el triunfo, estaremos listos para brindarle lo mejor de nosotros. ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE ME DIRIJO A TODOS LOS QUE ME TACHAN DE VICTIMA MENTIROSA”, indicó la actriz.