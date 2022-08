Ivonne Montero dijo que se sintió afectada por los atropellos de Daniella Navarro, pero dice que trabajaría con ella sin problema

Ivonne Montero apagó las luces de la Casa de los Famosos 2 con un maletín cargado con los 200 mil dólares del premio, además de una valija llena de experiencias.

“Nos demostraste que el amor de una madre supera cualquier prueba por difícil que sea (…) Hemos aprendido que podemos estar solos aún rodeados de gente y que de nosotros depende darle sentido a esa soledad (…) Fuimos testigos de tu fuerza y de tu tolerancia”, le dijo la anfitriona de la Casa de los Famosos a una Ivonne emocionada por ganar el premio.

“Me sentía perdida”, confesó Ivonne tras coronarse como la ganadora del reality show de Telemundo. “Aquí se llegó a malinterpretar que engañé, que tomé como pretexto a mi hija”, expresó Montero en alusión a un cuestionamiento que llegaron a hacerle varios habitantes de la Casa de los Famosos, entre ellos Navarro, Laura Bozo y el mismo Salvador Zerboni.

En entrevista con SDPnoticias la actriz reveló que en efecto la afectaron los atropellos de Daniella Navarro, quien por poco se va a las manos con ella por un desacuerdo con una prueba organizada por la actriz venezolana.

Consultada sobre lo que le diría a Navarro si llega a coincidir en la vida con ella, Ivonne señaló que ya quedó atrás lo ocurrido y que no le cuestionaría nada. Eso sí, señaló que no la quiere cerca de su entorno, aunque aclaró que si le toca trabajar en algún proyecto juntas no tendría problema en hacerlo.

“No le guardo rencor”, apuntó Ivonne, quien pasa unas vacaciones en el estado de Quintana Roo.

Las confesiones de Daniella Navarro

Para muchos el rostro de Daniella Navarro no era familiar, por lo que muchos espectadores del reality no la conocían hasta entonces.

Sin embargo, luego de su polémica participación en la Casa de los Famosos 2 ha sido amada y odiada con la misma intensidad por los internautas.

Su participación en la Casa de los Famosos estuvo llena de peleas, de intrigas, y de momentos violentos como el que protagonizó como líder de la semana en contra de Ivonne Montero, quien al negarse a hacer la actividad que Navarro había organizado provocó en esta una explosión anímica que por poco se va a las manos.

Para muchos, ese enfrentamiento con Ivonne Montero, al que se sumó Laura Bozzo, fue una de las cosas que le costó a Navarro su avance en el reality.

“Hay cosas que no me enorgullecen cómo la discusión con Ivonne Montero”, admitió Daniella Navarro al reconocer los atropellos que cometió contra su compañera dentro de la Casa de los Famosos.

“Cuando tuve la última discusión con la señora Ivonne (…) pido disculpas, disculpas a su público, a su familia , sí fue una discusión que se pasó de las manos, no quiero justificarme el hecho de haber estado encerrada 80 días, es una cosa impresionante”.

“Durante encierro una de las cosas incorrectas fue la manera como insulté, como discutí con Ivonne en la ducha, evidentemente pusieron la parte donde me veo más villana cómo siempre y no pusieron porqué inició la discusión, pero es válido, Asumo mi responsabilidad, asumo mis desaciertos en las peleas”, declaró Navarro en un en vivo.