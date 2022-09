Karla Gascón: ‘resulta que soy maligna. No me imagino qué sería si pusieran mis comentarios más sarcásticos’

Karla Sofía Gascón sigue sus propios instintos e inquietudes. La actriz polariza las opiniones, la apoyan o critican, pero lo cierto es que es un mujer que abre a la reflexión y discusión en cada uno de los proyectos en los que participa. Ahora, la vemos en MasterChef Celebriy, donde le pone sal y pimienta al reality show.

La actriz española tiene una amplia trayectoria en cine y televisión. Muchos la recuerdan con el personaje de Peter en la película Nosotros los nobles.

Con personalidad auténtica y carácter fuerte, Karla Sofía Gascón es continuamente atacada en redes sociales, así como hay internautas que la defienden, también se suman algunos haters.

La también escritora suele “enfrentarse” a sus detractores en redes, sobre todo en Twitter, y de manera franca expone su manera de pensar.

“En realidad sí estoy enfadada, primero por tener siempre la coletilla ‘trans’ en todas las publicaciones, como si una nunca fuera lo suficiente mujer por si misma, sino tratada como un sucedáneo, cosa que me tiene hasta la madre, porque ni es legal ni ético, pero más por darme cuenta de cómo es la gente en verdad”, compartió hace unos días.

“Resulta que soy la ‘maligna”´ No me imagino qué sería si pusieran mis comentarios más sarcásticos, irónicos, ácidos y mordaces. Hoy me quitaron el mejor de todos cuando Gavito llora por la paella”. — Karla Sofía Gascón.

La gente suele responder a sus mensajes, “No hagas caso, hay gente grosera que no tiene otra cosa que hacer”, “Tu estás guapísima y mucha gente te admiramos. Saludos”, “Eso mi Karla x eso te admiro tanto x q eres una fregona y no te dejas de nadie”, “Niña, de acuerdo, pero, relájate un poco. Ni vale la pena publicar sobre ello”.

Karla Gascón hace suya las redes sociales

La participante del reality show y actriz de series en plataformas ha dejado en claro que no permitirá los insultos hacia su persona.

“Una cosa es aceptar las críticas en tu trabajo y otra muy diferente es dejar que te insulten, violenten, degraden, vejen… conmigo no, ni van a poder ni me voy a dejar, los mando a todos a tomar por culo, pero ya”.

Karla deja en claro que lo que sucede en MasterChef Celebrity es un juego, “es un programa de televisión, no la vida real, ni nada de vida o muerte… son platos de comida. No me extraña que haya guerras en el mundo con tanto loco suelto. Qué gente tan tarada”.

Debo de admitir que el primer programa no entendía el humor de Karla Gascón e incluso me cayó mal, pero en este tercer programa la estoy disfrutando muchísimo #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/XlKgsGb2ov — OnlyFlans 🏳️‍🌈🦖 (@eduardogodoy20) September 5, 2022

“Este año, para que nadie sepa ni los finalistas ni los ganadores, se grabaron varios participantes como campeones de MasterChef. A lo mejor quien menos se esperan es quien está ahí. No vayan tan de listos algunos. Si supieran cuánto me la pelan los estúpidos comentarios de niños chicos de algunos retrasados que comentan mis intervenciones en MasterChef no se molestarían. Sean un poco más inteligentes, ya están muy vistos sus insultos baratos”, son parte de sus tuits.

Prefiero los chistes de Carlos Eduardo Rico, a los comentarios de pésimo gusto de Karla Gascón#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/906ub4XW2p — Itzel (@HolaSoyViajera1) August 29, 2022