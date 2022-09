Diego Boneta dice estar enamorado de Renata Notni pero todavía no hay planes de boda

A pesar de que relación entre Diego Boneta y Renata Notni se hizo pública, ambos todavía son sumamente cautelosos con lo que comparten con la prensa y el público.

Por eso cuando algunos de ellos hace algún gesto o comentario romántico con el otro suele ser de interés. Como cuando hace unos días, en la alfombra roja de la gala Starlite en Marbella, España, el mexicano le dedicó el tema ‘Por debajo de la mesa’ a Renata Notni.

A su regresó a México, Diego Boneta compartió con la prensa lo feliz que está con su relación. Pero cuando le preguntaron si pronto llegaría al altar con la guapa actriz, solo reconoció lo siguiente: “¡Estoy muy enamorado!”.

Diego Boneta explica que su relación con Renata Notni ha sido exitosa porque se han tomado todo con calma

El actor afirma que su relación ha ido tan bien porque se toman el tiempo para disfrutar cada etapa: “Algo muy padre de nuestra relación es que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, entonces, pasará lo que tenga que pasar”.

¿Ya vieron que Diego Boneta anda con Renata Notni? Aaaah que chulos. 🥰❤️ pic.twitter.com/2cagxHu7Cs — Karla F (She Hulk: Attorney At Law)  (@MissKarlaRuth) September 24, 2021

En la primera entrevista que hizo la pareja en conjunto, Renata Notni explicó que: “Siempre que se quiere se encuentran momentos para poder estar juntos y es justo lo que estamos haciendo ahorita, entonces, estamos disfrutando mucho”.

Mientras que Diego Boneta resaltó el gran equipo que forman juntos: “Yo creo que es importante ser cómplices en todos los sentidos, hacer estas cosas juntos y también tener una vida separada”.

Por lo que todavía no hay planes de boda, al menos no en un futuro cercano, no obstante aclaran que todo va muy bien, y ambos quieren enfocarse en sus carreras.

📸 Diego Boneta y Renata Notni - Prêmios Platino, Madrid, España. pic.twitter.com/mZ6ld3u4IH — 📁 Diego Boneta Archive (@DiegoArchive) October 3, 2021

Por ejemplo, Renata Notni se encuentra ahora residenciada en España, grabando la serie “El Zorro”, por lo que pasara un tiempo separa de Diego Boneta, que va y viene entre México y Estados Unidos para cumplir con sus compromisos laborales.