Hija de Lucero y Manuel Mijares sorprendió al público con su talento

No es la primera vez que Lucerito Mijares comparte escenario con su madre Lucero, pero sí es la primera vez que lo hace con su papá, Manuel Mijares y al nivel de talento de desbordó en el escenario del Auditorio Nacional.

Tal fue el impacto, que incluso la propia Lucero no pudo ocultar su emoción al ver lo mucho que ha progresado su hija, incluso se puso a bailar al ritmo de la canción que interpretó Lucerito.

Recordemos que Lucero y su ex pareja Manuel Mijares se encuentran realizado una gira en conjunto a la que llamaron “Hasta que se nos hizo”, donde ambos famosos además de hacer gala de su talento musical, demuestran lo bien que se llevan a pesar de estar separados.

Espectadores le vaticinan un buen futuro en el espectáculo a Lucerito Mijares

Como toda madre orgullosa, Lucero compartió en su cuenta de Instagram parte de la presentación donde sale su hija, y además aprovechó para agradecerle al público el apoyo que le brindó a la joven de 17 años.

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a nuestra hermosa adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la más. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado. No me alcanzan las palabras. Gracias infinitas por sus aplausos”, escribió la actriz y cantante.

Asimismo, muchos fanáticos y asistentes del concierto expresaron por redes sociales lo bien que ha evolucionado Lucerito Mijares y le auguran un excelente futuro dentro de la industria musical.

Se espera que la joven realice más presentaciones junto a sus padres en los conciertos que tienen planeado realizar y donde interpretaran mucho más éxitos musicales.