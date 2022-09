¡Le dijo caballero! Wendy, de ‘Las perdidas’, se ofende ante palabras de mesero

Muchas personas ubican a Wendy por protagonizar una grabación en la cual aseguraba estar perdida, el video se viralizó tanto que las dos mujeres ganaron mucha popularidad y decidieron realizar contenido para diferentes redes sociales. En las últimas horas, se comenzó a popularizar un TikTok en el que un mesero le dice “caballero” a la persona transgénero.

En la grabación, compartida por la cuenta “Las perdidas”, se puede ver a Wendy disfrutar de sus vacaciones en Los Cabos. Como una turista más, la influencer decidió acudir a un lugar para consumir un platillo tradicional de la zona, mariscos.

Al momento de preguntar si el coctel de camarón que le entregaron estaba fresco, el mesero le respondió que sí, que lo probara seguido de un “caballero”. En ese instante, Wendy comenzó a reír: “Chale, todo iba bien hasta que el señor me dijo ‘caballero’”.

La influencer afirmó sentirse “realizada” durante sus vacaciones, hasta hasta que “el señor me dijo ‘caballero pruébelo’”. La mujer se preguntó por qué le había dicho de esa manera: ”Qué no me vio las chiches el señor, qué feos modos, la verdad. Yo tenía otra imagen de Los Cabos, me sentí depresiva”, finalizó.

La breve grabación suma más de ocho millones de reproducciones, misma donde miles de personas colocaron mensajes en pro de la mujer transgénero quien, según el diccionario de Oxford, es una persona que no se siente identificada, parcial o totalmente, con el género con el que nacieron.

