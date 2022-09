La última imagen de Shakira junto a Piqué 6 meses antes de separarse ¿presagiaba el final?

31 diciembre de 2021. Shakira, la diva del ‘Waka,Waka’ conocida por su inimitable voz y sus movimientos de cadera, publicó la que sería la última fotografía que compartiría junto a Gerard Piqué en su Instagram en donde acumula hasta este 7 de septiembre de 2022 más de 76 millones de seguidores.

“Let’s whistle our way to 2022! … Y los últimos besitos del 2021!”, escribió la diva nacida en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977, un mensaje que para muchos internautas fue premonitorio.

Puede que cuando posteó esas imágenes en las que aparece dándole un beso a Piqué, el padre de sus dos hijos, Milán y Sasha Piqué Mebarak, de nueve y siete años respectivamente, no se imaginó que viviría un 2022 tan complicado.

Este año marcó el fin de una relación de más de una década que inició tras conocerse en el mundial Sudáfrica celebrado entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010. El 4 de junio, luego de meses de rumores, se confirmó la ruptura de la pareja.

Muchos de los seguidores de la intérprete de una larga lista de éxitos que incluyen piezas como “Ojos así”, “Chantaje” y más recientemente “Te felicito”, consideran que la relación entre Shakira y Piqué siempre fue desigual, pues la cantante siempre fue más afectuosa con él, que de hecho rara vez le respondía sus posteos en redes sociales, varios dedicados a él.

El último beso

El hecho de que Shakira haya escrito que se estaban dando el último beso de 2021 ha sido visto como un mensaje premonitorio.

“Que premonitorio mi Shak los últimos besos”, escribió un internauta, mientras que otro apuntó: “Qué malo este hombre nunca me gustó muy narcisista sólo piensa en él”.

Otros consideran que Shakira sufrió durante años las infidelidades de Piqué: “No sé por qué, pero está chica ya sufría, lo noto en sus ojos. Eso no se puede esconder, la mirada es el espejo del alma”, indicó otro seguidor.

“Esta foto definitivamente hay que borrarla Shaki”, “Por qué no borras estas boludeces”, “Borra todo esto por favor!!”, “Borra todo el rastro de este mal hombre vida por delante es lo que te queda eres una mujer excepcional, ya tú sabes todo dolor lo cura el tiempo”, señalaron seguidores de ‘Shak’, que se ha dado a la tarea de pasearse por fotos viejas de la artista.

Sin embargo, no han faltado los que salgan en defensa de Shak, y pidan respeto a su decisión de mantener las imágenes que publicó de Piqué, quien anda de novio con Clara Chía Martí, una mujer de 23 años con quien llevaría rato saliendo.

“Te amamos Shak, no borres las fotos con Piqué hasta que que TÚ quieras! Es TU vida y no escuches a todos comentarios negativos”, Gente metida en la vida ajena, si no quiere borrar es su vida, su perfil y su decisión paren ya de decirle a la gente lo que debe o no hacer. Si les molesta no entren a ver fotos que no les incumbe”.

El 31 de diciembre de 2021 Shakira publicó la que sería su última imagen en instagram junto a piqué, padre de sus dos hijos. @Shakira

Al margen de las opiniones, que Shakira borre o no las imágenes que publicó junto a su ex pareja no acabará con la historia que compartió con el futbolista, a quien siempre estará unida por sus dos hijos.