Camila encuentra su final feliz y se convertirá en reina consorte

Después de la muerte de la Reina Isabel II, la monarquía británica debe mirar hacía el futuro, el cual está en las manos de Carlos III quien será proclamado como nuevo rey, junto a él Camila Parker o Camila de Cornualles (título nobiliario), será nombrada reina consorte; este anuncio es un poco agridulce ya que muchos habrían querido que en el palacio ascendiera la afamada y muy querida Lady Di, quien hace unos días cumplió 25 años de fallecida.

Esta decisión fue avalada por Isabel II apenas hace algunos mes, cuando ofreció un discurso en el que reflexionó sobre su reinado. En ese momento, la entonces monarca, le dio a Camilla el respaldo de llevar el título de reina consorte cuando Carlos llegara al trono.

Esta acción sorprendió a muchos, y es que en un momento, Parker se convirtió en la mujer más odiada de Reino Unido. Eso fue a finales de los ochenta, cuando parecía que Carlos y Diana vivían un cuento de hadas, y Parker apareció como la amante del príncipe. Después se supo que el gran amor de Carlos siempre había sido Camilla.

En el mensaje de Isabel se podía leer, “cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le brindarán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han dado; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”.

Según The New York Times, al ser reina consorte, el estatus de Camilla queda validado y su papel como compañera legítima de Carlos, sellado. También significa que Camilla podría ser protagonista el día de la coronación de Carlos, y que ella también podría ser coronada.

¿Cómo conoció Camila Parker a Carlos III?

Camilla Rosemary Shand nació en 1947 en una familia de clase alta, y tuvo una niñez feliz. A Carlos lo conoció en 1971 y dicen que la atracción fue instantánea. Parecía que el noviazgo iba muy bien, pero a ella no era vista con buenos ojos por algunos miembros de la realeza, especialmente por el tío de Carlos, lord Mountbatten, que decía que a Camilla le faltaban nobleza y virginidad.

Aunque la relación entre Camila y Carlos era buena, ella estaba enamorada de Andrew Parker Bowles, con quien se casó a pesar de las súplicas del príncipe para que no lo hiciera. Camilla y Andrew tuvieron dos hijos, Tom y Laura, pero las infidelidades de él llevaron a Parker a regresar con Carlos, primero como amiga, luego se convirtió en su amante.

Diana y Carlos se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996, mientras que Camila hizo lo propio en 1995, finalmente formalizaron su relación y se casaron en 2005. Con el enlace, Camilla no se convirtió en princesa de Gales por respeto a Diana, pero sí duquesa de Cornwall.

Poco a poco la ahora duquesa se ha ganado el cariño de la Casa Real, como de la gente. De hecho en el libro The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown, la autora Penny Junor, la describe como “una buena conversadora, cálida, amigable y con un gran sentido del humor. Su risa contagia a los demás. Es de apuntes graciosos y de chistes que hace incluso sobre ella misma”.

La popularidad de Camilla ha ido en aumento y los hijos de Diana, William y Harry, también han aprendido a quererla. Todo parece indicar que cuando sea reina consorte en pocos días la llamarán “su alteza real”, y a pesar de las polémicas y haber sido señalada como la amante de Carlos, finalmente ha encontrado su final feliz.

¿Cuál es la diferencia entre reina y reina consorte?

El título de consorte se otorga a la esposa de un monarca reinante, mientras que reina se da únicamente a las mujeres gobernantes. Por lo tanto, la difunta reina Isabel II heredó su título después de ascender al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, mientras que Camilla recibió su título debido a su matrimonio con Carlos.