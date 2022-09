Gustavo Adolfo Infante explota contra sus compañeras de ‘Sale el Sol’ y amenaza con renunciar en pleno programa en Vivo

Durante un programa en vivo, Gustavo Adolfo Infante explotó en contra de sus compañeras luego de que estas refutaran un de sus opiniones en donde él indica que “lo están desacreditando”, todo esto llego a tal punto que el mismo conductor amenazó con renunciar dejando de testigo al público que se mantuvo viendo el programa.

“Estoy harto de las desacreditaciones… Ayer, en serio neta no es posible que se haya puesto a desacreditar a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija, yo no sé qué interés tienen ustedes con Mayer, no sé si es que le dio trabajo o que…”, dijo Infante mientras discutían sobre el tema.

Ante el comentario, Anna María Alvarado le respondió que esta no era la manera de discutir pues en el momento se encontraban en vivo y que las opiniones pueden variar para cada uno, pero que siempre deben respetarse.

“Me extraña mucho que llevando tanto tiempo siendo compañeros hagas este tipo de reclamo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así, yo respeto tu trabajo, tu deberías respetar el nuestro porque solo son opiniones, aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate, yo lo he hablado contigo, nada es personal y no todos tenemos que opinar igual que tú”, explicó la conductora.

No obstante, Gustavo Adolfo aseguró que su molestia no se debía a las diversas opiniones, sino a que dentro del programa “desacreditaban” lo que él decía, agregando además que hablaría con la empresa para su retiro del programa, o que en tal caso sacaran a su compañera Joanna.

“No es eso, son las desacreditaciones… A mí la neta ya me tienen muy cansado, yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí, o que quite a Joanna…”, reaccionando esta última un poco molesta por el comentario e indicando que Infante la estaba amenazando en vivo.