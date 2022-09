¿A qué huele San Pedro?, el comediante chileno Felipe Avello te lo dice

El desarrollo que encontró en Monterrey tiene impresionado al comediante chileno Felipe Avello que también se siente frágil y vulnerable por el carácter directo de los regiomontanos.

Pero la experiencia de haber pasado una semana en tierras sampetrinas, donde está hospedado, también le hizo reconocer que el municipio, tiene un aroma muy particular.

“Los aromas que uno puede sentir acá, porque la producción nos facilitó un departamento aquí, en San Pedro. Quedé impresionado con todo el desarrollo que hay acá… los aromas que se sienten… San Pedro huele a Invictus, de Paco Rabanne… Carolina Herrera… Yves Saint Laurent…”, expresó Avello.

Cuando estuvo en Ciudad de México se hospedó en un lugar rodeado de olores de frituras, de motor, de aceite de auto.

“Me encanta Ciudad de México, pero la producción de allá no fue como esto. Es muy bonito para allá… mi idea es seguir viajando (a CDMX) y también seguir visitando Monterrey”, expresó el comediante.

Avello se presentará esta noche en La casa de Óscar Burgos con un espectáculo adecuado para el público de la Ciudad.

“Es el mismo show que he presentado en Chile, pero obviamente con los elementos de acá, de lo que yo veo, cómo es su gente y cómo ha sido esta visita y la que tuve anteriormente”, explicó el artista. “Hablo del carácter frontal de los regiomontanos y cuento medio en serio, medio en broma esta experiencia”.

Reconoció que nunca se había sentido tan frágil y vulnerable como estos días en Monterrey.

“Quizá por el carácter del regiomontanos. ¡Me imponen!, pero sé que son buena gente. Lo que pasa es que yo, al venir del sur, siento que soy más suave… la voz… hay algo que tenemos (los chilenos) el carácter, por venir de tan lejos en avión y con tantas escalas, el viaje se hace largo”.

Indicó que llegó hace una semana en un trayecto con múltiples escalas: Bogotá, Lima, Panamá, Ciudad de México, Houston y finalmente Monterrey.

“Ha sido un viaje largo, pero muy contento de haber llegado y con tantas cosas lindas y el trato, ya me siento un regiomontano”, aseguró Avello.

Su primera impresión fue que le habían contado sobre la sequía que se vive en Nuevo León, pero desde su arribo llovió todos los días.

“¡Y qué bueno! Me da mucho gusto que llueva y me siento muy contento de estar en esta ciudad, que es una de mis favoritas. Siempre quise volver… estuve aquí a comienzos de este año y ahora pudimos hacerlo, me encanta Monterrey y su gente”, indicó.

Esta nueva gira inició en Chile en cuando terminaron las restricciones por la pandemia. Avello se presentará esta noche en La Casa de Óscar Burgos, San Nicolás a partir de las 21:00 horas.